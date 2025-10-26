Caren Tepp: La política tiene que volver a generar esperanza, no odio ni resignación

La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria, Caren Tepp, emitió su voto en la ciudad de Rosario y, tras cumplir con su deber cívico, expresó su visión sobre el rol que debe asumir la política en el actual contexto social y económico del país.

“Tenemos la ilusión no solamente de presentar una alternativa a esto que estamos viviendo. La gente nos fue acompañando, se fue sumando en cada una de las asambleas que fuimos proponiendo y salió de ese lugar de resignación y desilusión para empezar a tener esperanza”, manifestó Tepp.

La dirigente rosarina destacó que la política debe ser capaz de generar sentimientos positivos y reconstruir la confianza ciudadana, en un escenario que definió como marcado por la bronca y la violencia. “Creemos que ya hay demasiado odio, demasiada violencia, demasiada bronca acumulada. Lejos de reproducir eso, tenemos que trabajar desde la empatía, desde los afectos, reconociendo que cualquier argentino o argentina que la esté pasando mal necesita que estemos ahí, defendiéndolos y representándolos”, sostuvo.

En ese sentido, Tepp definió que el espacio que encabeza en la provincia expresa “una política con sensibilidad social”, comprometida con los problemas concretos de la gente. “Hoy, la expresión de Fuerza Patria en Santa Fe es eso: sentir que nadie se sienta solo, que la política esté ahí para resolver los problemas que nos generan tanta angustia”, concluyó.