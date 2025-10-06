Buscan visibilizar la salud cardiovascular en las mujeres

La diputada provincial Fernanda Castellani presentó un proyecto de ley que propone declarar cada 9 de octubre como el “Día de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer” en la provincia de Santa Fe, con el objetivo de promover políticas públicas de prevención, educación y control temprano.

El proyecto busca visibilizar una problemática que constituye la principal causa de muerte entre las mujeres argentinas y fortalecer las acciones que se desarrollan desde el área “Corazón y Mujer” de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), creada por la médica cardióloga Liliana Grinfeld, pionera en el abordaje de las enfermedades cardiovasculares con perspectiva de género.

La iniciativa propone la creación del Programa Provincial para la Prevención y Concientización de la Enfermedad Cardiovascular de la Mujer, en el ámbito del Ministerio de Salud, que impulsará campañas de educación y detección temprana, formación de equipos de salud, estudios epidemiológicos y actividades de difusión en toda la provincia.

En los fundamentos del proyecto, Castellani subraya que “la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en la mujer y requiere un abordaje específico, comprometido y sostenido. Es necesario seguir ampliando el mensaje sobre la importancia de adoptar hábitos saludables y promover controles médicos periódicos”.

Asimismo, destacó que la propuesta busca articular esfuerzos entre el Estado, las instituciones de salud y la comunidad científica, para avanzar en la prevención y el diagnóstico temprano:

“Cuando el conocimiento y la salud pública trabajan juntos, los resultados se multiplican. Este proyecto es una oportunidad para poner en agenda una problemática que muchas veces pasa desapercibida, pero afecta de manera directa la calidad y la expectativa de vida de miles de mujeres”, señaló la legisladora.

Con esta iniciativa, Castellani impulsa que Santa Fe se sume a las acciones nacionales e internacionales que promueven la salud cardiovascular femenina, reafirmando la importancia de una mirada con perspectiva de género en las políticas sanitarias.