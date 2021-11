Villa Cañás: Primera Entrega del Fondo de Asistencia Deportiva

🔊 LEER NOTA



La Municipalidad de Villa Cañás entregó a los clubes de la ciudad, Sportsman, Studebaker e Independiente, los aportes correspondientes al primer período de 2021 del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD), tal como lo expresa la Ordenanza Nº 1264/21, iniciativa impulsada por el concejal (MC) Daniel Montaner, del bloque del Partido Justicialista.

El monto entregado es de $172380, que en esta oportunidad es correspondiente por única vez a los meses de Agosto y Septiembre; ya que la Ordenanza se promulgó el 11 de Agosto; es decir que cada institución recibió $57460 cada una.

La finalidad del FAD es ayudar en la ampliación, construcción y mantenimiento de las instalaciones edilicias de las instituciones y contribuir al equipamiento y fomento de las diferentes disciplinas deportivas en sus diversos niveles.

El fondo se desprende del valor de doce mil litros de gasoil anuales que surja del último concurso de precios efectuado por la Municipalidad al momento de concretarse el pago, el cual deberá hacerse efectivo en cuatro cuotas iguales, trimestrales y consecutivas.

Por su parte, los clubes deberán rendir anualmente al Ejecutivo Municipal y al Honorable Concejo Municipal la memoria de la labor realizada, detalles de fondos recibidos y el destino que se asignó a los mismos con su debida documentación respaldatoria.

