Villa Cañás: El gobierno provincial construirá 45 viviendas y entregó 6 escrituras

El martes 23 de enero la ciudad de Villa Cañás recibió la visita del Sr. Gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el Ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, el Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, la Ministra de Salud Silvia Ciancio, y el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, como así también, de la Senadora departamental Leticia Di Gregorio, la Diputada Provincial Fernanda Castellani, el Delegado Regional Roberto Vergé, junto a funcionarios provinciales, municipales, concejales y público en general.

El acto realizado en el Parque de la Memoria de la ciudad fue en el marco de la primera visita oficial del mandatario provincial con la finalidad de la firma del convenio para la construcción de 45 viviendas de demanda global con infraestructura de base por licitación en el Barrio de la ex quinta Sfasciotti, por un valor de $1.436.728.000 y la entrega de 6 escrituras de viviendas FO.NA.VI. y FOPROVI.

Al respecto, el primero de hacer uso de la palabra fue Lucas Crivelli, que decía: «Villa Cañás siempre ha sido una ciudad muy proactiva respecto a responder a las soluciones habitacionales para que la población se pueda quedar en su lugar de arraigo, tal es así que el intendente Norberto Gizzi fue uno de los primeros en acercarnos sus problemáticas de vivienda, y al tener tan avanzados los trabajos de urbanización con todas las infraestructuras, para nosotros simplifica muchísimo la posibilidad de llevar adelante la ejecución».

«Es importante dar este paso, 45 viviendas insume muchos puestos de trabajo, cada una representa por lo menos tres puestos de manera directa y cinco de manera indirecta, y hoy la gente más que nunca está necesitando estas oportunidades. La firma de este convenio nos permite llamar a licitación para que 45 familias de Villa Cañás puedan tener la vivienda propia y si Dios quiere, en un plazo de un año», puntualizó el Director Provincial de Vivienda y Urbanismo.

A su turno, la Senadora departamental Leticia Di Gregorio expresaba: «La construcción de viviendas es una necesidad, no solo en Villa Cañás, sino también en todas las localidades del departamento, gracias al gobernador Maximiliano Pullaro, al Ministro Lisandro Enrico por la posibilidad de firmar este convenio, celebramos este acto además por la entrega de escrituras, que es una buena noticia, que a uno le da la seguridad de que la casa que ya la tenemos, termina de ser propia, termina de ser del todo nuestra, es algo muy deseado por muchas familias, muchas gracias a todos por esto.»

Por su parte, el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, con nostalgia recordó los pasos recorridos hace 3 años, en el 2021, cuando comenzó a gestarse el sueño de la gobernación, fue precisamente, caminando por la estación de Villa Cañás junto a Maximiliano Pullaro y Norberto Gizzi, y que hoy termina con la imagen, del intendente entregando al gobernador el Decreto que lo declara visitante ilustre de la ciudad. «Hace unos 10 días el intendente estuvo en Santa Fe con algunas inquietudes y planteó la posibilidad de tener viviendas, rápidamente graficó una zona de la ciudad y rápidamente la Dirección de Vivienda y Urbanismo activó esta posibilidad, un convenio para ya tener en marcha una licitación para la construcción de 45 viviendas, esto es tener un estado eficiente y rápido sobre todo con Villa Cañás que durante 4 años fue una ciudad muy olvidada y discriminada. Por eso es muy importante que Maxi Pullaro esté hoy acá, que recién viene de Buenos Aires de defender a la provincia en el Congreso de la Nación, por venir a la raíces, a las ciudades y a los pueblos que tanto queremos. Es una alegría muy grande, una bendición, poder estar anunciando a 40 días de haber asumido la función, en un contexto económico muy difícil, porque hacer obra pública en este momento, en el país y con inflación, es muy difícil, pero que con eficiencia, con transparencia, cuidando cada peso de los santafesinos vamos a poner en marcha la rueda para que el gobierno de Santa Fe en breve licite la construcción de 45 viviendas para la ciudad de Villa Cañás.»

A continuación el intendente de la ciudad, Norberto Gizzi expresó: «Es un orgullo en lo personal y por supuesto para todos los cañaseños que hoy nos esté acompañando el gobernador de la provincia de Santa Fe Maximiliano Pullaro. Yo quiero destacar el trabajo que viene realizando el gobernador y la verdad que como amigo de muchos años, estamos hablando del año 2005, toda una trayectoria, han pasado muchas cosas y hoy lo recibimos luego de volver de Buenos Aires, de aportar ideas, propuestas para alguna modificación de ese DNU y ley que presentó el gobierno nacional.»

«Es muy importante destacar que cada ministro, directores y secretarios bajen al territorio. Precisamente mañana (por hoy) hay una reunión de gabinete en Venado Tuerto y hay una invitación para que los mandatarios del departamento podamos participar como veedores. Por mi parte, volviendo a la obra pública, es cierto que hace dos semanas viaje a Santa Fe, y comenté que para Villa Cañás, en su momento con el gobierno anterior, había 45 viviendas licitadas, pero jamás hemos firmado el convenio, ni la empresa ni el municipio. Lamentablemente generamos una falsa expectativa a muchas familias, porque había una inscripción abierta en la página de la provincia de Santa Fe de las cuales más de 1700 familias jóvenes se han inscripto, ¿para que generar una expectativa de esa característica si luego no la llevamos a cabo? Lisandro Enrico no dudó y me dijo vamos a trasladarla directamente, ya no a Nación, sino a la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, y hoy se hizo realidad, pudimos firmar el convenio para construir 45 viviendas en la ex quinta Sfasciotti. Gracias, porque de esta manera no generamos una falsa expectativa y por darnos soluciones y respuestas, gracias a todos ustedes en nombre de la comunidad de Villa Cañás»; puntualizó Gizzi.

Finalmente se dirigió a los presentes el gobernador de Santa Fe, Lic. Maximiliano Pullaro. «Para nosotros es un sueño estar hoy acá como autoridades del poder ejecutivo de la provincia de Santa Fe, casi que no lo podemos creer todo lo que construimos juntos, ministros, secretarios, logramos a través de trabajo llegar a conducir la provincia y esta ciudad, a mi y a todos nosotros realmente nos dio muchísimo, siempre creyó en nosotros desde el primer día, desde la primer hora que empezamos a trabajar juntos, soñando que podíamos hacer las cosas correctamente y que podíamos gestionar bien el estado de la provincia de Santa Fe y que queríamos, tener espacios importantes, no para ser importantes nosotros, sino para hacer cosas importantes, para poder hacer cosas trascendentes. Y hoy lo estamos logrando todos juntos, trabajando desde su lugar espalda con espalda, entendiendo que a la provincia de Santa Fe, le falta muchísimo.»

«Hace un rato, volvimos de Capital Federal con algunos funcionarios, a explicarle a los bloques legislativos, comentarle, a llevarles números, con los papeles en la mano, para pedirles, que apoyen a la producción de la provincia de Santa Fe y para contarles que es el sistema productivo de la provincia, que significa el campo, tal vez desde una hoja de Excel en Buenos Aires, dicen nos tiene que cerrar la caja y aumentamos un punto o dos las retenciones, pero no saben el impacto que eso puede traer a economías como las de esta localidad, como localidades a las de mi pueblo, que vivimos del campo, que vivimos de la industria, que somos gente de trabajo, gente que arranca a la mañana temprano y se acuesta muy tarde, nuestros productores agropecuarios, todos los recursos que ganan en sus cosechas, en su trabajo, lo reinvierten en una maquinaria, en una herramienta, o en tecnología para que sus campos puedan rendir más. Vemos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe que hace 30 años empezaron con una autógena o un torno y hoy tienen pequeñas industrias, que han empezado a exportar, a diferentes países del mundo, y eso se va a ver agravado si ponen retenciones al campo y a la industria. Por eso fuimos, ya habíamos hecho muchas reuniones con el gobierno nacional, podemos traer esta buena noticia, que los bloques que estuvimos hablando hoy (por ayer) van a votar en contra de las retenciones en el Congreso Nacional, y van a quedar como están, que no significa que estén bien, pero por lo menos no se va a agravar esta medida.»

«Nosotros nos comprometimos en defender a la provincia de Santa Fe, en trabajar para ponerla en la agenda política nacional, y hoy siento que con mucho trabajo hemos cumplido con ese mandato social, que hemos tenido, que es defender nuestra identidad, que es defender nuestra cultura, defender nuestro ADN, que es defender a la producción y al trabajo.»

«Tenemos muchos desafíos por delante, la gestión recién comienza, tenemos que trabajar muchísimo, para dar las respuestas que necesita el pueblo de la provincia, nosotros somos la provincia más importante de la República, necesitamos que nos escuchen, necesitamos también que nos miren, porque los problemas que tiene la República Argentina, si habría más Villa Cañás, si habría más Santa Fe, serian mucho más fáciles de resolver. Aquí la gente lo que te pide es trabajo, lo que te pide es que le des una mano para poder tener una vivienda, como es lo que estamos haciendo en este momento.»

«Para nosotros es un honor, estar acá hoy como autoridades de la provincia de Santa Fe, para dar respuesta a los vecinos y a las vecinas de Villa Cañás, decirles que vamos a trabajar mucho, con mucha intensidad, mucha pasión, que le pedimos todos los días a Dios que nos de claridad y que nos permita tomar las decisiones correctas para que la provincia pueda crecer y salir adelante, que Dios nos ayude a no equivocarnos nunca, pero que nos dé fuerzas para poder trabajar más de manera incansable. Yo les puedo asegurar, que si estamos todos juntos, y trabajamos como un equipo los santafesinos, el cambio que soñamos, el cambio que anhelamos, se va a dar, pero no solo en la provincia de Santa Fe, sino nuestra provincia va a ser la locomotora del cambio que va a venir en la República Argentina y va a ser país que todos soñamos.»

Por eso, quiero agradecerle al intendente todo el esfuerzo que hace para que la ciudad esté tan hermosa como esta, que deja la vida, y a todos ustedes, porque la función pública a veces es difícil, pero cuando uno lo toma con pasión, siente que los pequeños logros son una caricia al alma, sigamos todos juntos… Muchas gracias», concluyó el gobernador.

Acto seguido se procedió a la entrega de seis escrituras a familias beneficiarias de los barrios FO.NA.VI y FOPROVI., las cuales fueron: José Adolfo Córdoba, Patricia Susana Sanseovich y su hija Ana Laura; Norma Aidé Gomez y su hija Fabiana; Emilia Ester Maza; Juan Marcelo Paulini, recibió su esposa Fabiana Núñez y con su hija Antonia; Paula Victoriana Rocha y su nieto Federico; y por último Laura Marcela Lumieri.