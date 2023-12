Pullaro entregó escrituras a vecinos de Venado Tuerto y Firmat

“Somos un gobierno presente, cercano a nuestros vecinos”, enfatizó el gobernador. “Si trabajamos juntos esta provincia va a salir adelante y va a ser la locomotora del cambio que va a venir a la República Argentina”, invitó Maximiliano Pullaro.

En el marco de la regularización dominial, y dando cumplimiento a la Ley N° 24.374, este sábado 30 el gobernador Maximiliano Pullaro entregó escrituras a vecinos del Departamento General López. Así, resultaron beneficiadas 12 familias de Venado Tuerto, 20 de Firmat y 1 de Sancti Spiritu. Además, se entregaron escrituras correspondientes a 6 inmuebles que desde ahora pasarán a ser parte de la Municipalidad de Firmat y su comunidad: el Jardín maternal y el Hogar del Niño, y dos terrenos aledaños; el Centro Cultural Luppi; y la Escuela Especial Pedroni.

Los actos se desarrollaron en la Casa Museo Cayetano Alberto Silva de Venado Tuerto y en la Estación del ferrocarril de Firmat.

Cabe señalar que el mandatario provincial estuvo secundado por los ministros, de Obras Públicas, Lisandro Enrico; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de los intendentes de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y de Firmat; Leonel Maximino.

Presencia y cercanía

Al momento de dirigirse a los presentes, Pullaro remarcó que “este acto institucional tiene que ver con las respuestas que queremos dar, pero también lo que pretendemos como gobierno provincial, que es estar presentes, que es estar cerca, que es escuchar las necesidades que pueda haber en diferentes regiones de la provincia”. En este sentido, Pullaro remarcó: “Nosotros vamos a ser un gobierno cercano; yo quería estar acá hoy, primero porque es una región, un Departamento que me dio mucho, que me permitió ser un dirigente político a nivel provincial, a veces es fácil y a veces es difícil, pero generalmente para quienes somos del interior, es mucho más difícil que nos puedan visualizar”.

Luego el Gobernador destacó: “Gracias a éste Departamento pude llegar a ser diputado provincial, también me permitió ser Ministro de Seguridad, una tarea muy difícil durante cuatro años, que la hice con mucho compromiso; siento que haber pasado por ese lugar me permitió ser Gobernador de la Provincia. Somos un gran equipo que viene a cambiar la realidad en la que viven todos nuestros vecinos, con pautas de trabajo muy claras, como la honestidad y la austeridad en el manejo de los recursos públicos”.

Por último, Pullaro anticipó que “2024 será un año duro, pero si trabajamos juntos y si nos ponemos espalda contra espalda, esta provincia va a salir adelante y va a ser la locomotora del cambio que va a venir a la República Argentina. Es un honor y un orgullo estar acá; trabajemos juntos los próximos cuatro años para sacar a Santa Fe adelante”.

Compromiso con los vecinos

A su turno, Lisandro Enrico valoró “la presencia del Gobernador en un acto de esta naturaleza” y subrayó: “Estamos para trabajar y para honrar con mucho esfuerzo el compromiso que ustedes nos dieron con el voto”.

Victoria Tejeda, en tanto, resaltó “estar entregando escrituras, que sabemos el significado que tienen para cada una de las familias. Estamos atravesando una situación compleja, no solamente en nuestra provincia sino en el país, y que desde el gobierno de Santa Fe podamos generar estas herramientas para nosotros es trascendental”.

Por su parte, Leonel Chiarella quiso recordar que “fuimos una de las ciudades más olvidadas durante los cuatro años del gobierno anterior; y que hoy el Gobernador esté cumpliendo con su palabra es realmente muy importante para nosotros. Así, agregó: “La escritura es la posibilidad de tener ese sueño de la casa propia, pero para siempre. Esa seguridad que nada ni nadie va a poder venir a sacarte lo que es suyo”.

Finalmente, Leonel Maximino expresó que “queremos resaltar el enorme trabajo que viene haciendo el Gobernador en estos 20 días con su equipo; y nosotros, desde nuestra ciudad, queremos acompañar para que Maxi Pullaro sea el gobernador de la historia de la provincia de Santa Fe. Marca un antes y un después para un vecino poder disponer de su vivienda, donde crecen sus hijos y donde una familia se proyecta”, apuntó.

Autoridades presentes

De las actividades también tomaron parte la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; la secretaria de Integración del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, Viviana Foresi; el diputado provincial, Leonardo Calaianov; el presidente del Concejo Municipal de Venado Tuerto, Juan Ignacio Pellegrini; la presidenta del Concejo de Firmat, Griselda Valdecasa; autoridades provinciales y municipales; concejales; representantes de organizaciones intermedias; e integrantes de las familias beneficiarias.