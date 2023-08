María Teresa: Dos hombres se agarraron a trompadas en la Comuna

🔊 LEER NOTA



Una pelea en el patio de la Comuna de María Teresa se desató en la jornada del lunes 14 de agosto cuando un hombre de unos 30 años ingresó violentamente y comenzó a tomarse a golpes de puño con un empleado del gobierno local.

El episodio se desató cuando aún no había amanecido, y la pelea quedó registrada en un video que se viralizó en las últimas horas. El hecho fue denunciado por las autoridades comunales, y el trabajador fue suspendido momentáneamente hasta que el episodio quede dilucidado.

Al mismo tiempo en las redes sociales la gestión encabezada por Gonzalo Goyechea publicó un comunicado en donde se informa “a la población que las personas intervinientes eran un trabajador comunal y una persona ajena a la misma, siendo esta última la que supuestamente provocó la pelea”.

