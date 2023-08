EXPOVENADO: Un evento que se potencia con el gobierno municipal

🔊 LEER NOTA



El Gobierno de Venado Tuerto continúa potenciando la muestra ruralista. Este año se desarrolló durante el fin de semana largo en el predio de Sociedad Rural.

Durante los cuatros días que duro ExpoVenado 2023, las diferentes áreas del municipio se encargaron de sumar sus cuadrillas de trabajo y acompañar con distintos recursos para que se concrete evento.

A su vez, desde el mismo Gobierno Municipal se efectuaron propuestas educativas, recreativas e interactivas para que disfruten las familias que transitaron por el predio ruralista.

Palabras del intendente

En su discurso, el intendente Leonel Chiarella subrayó en su alocución que la Expo posibilita encuentros de familias de la región y que desde el Gobierno de Venado Tuerto se continuará trabajando para que la muestra mejore año a año.

«Quiero agradecer en primer término a la entidad co-organizadora Sociedad Rural y a los trabajadores municipales por el empeño para la realización de la muestra», expresó.

“La Expo Venado es el fiel reflejo de lo que somos como ciudad y como región, del potencial productivo que tenemos, pero por sobre todas las cosas, de lo que somos capaces de lograr. Estamos convencidos y desde el gobierno de Venado Tuerto lo demostramos con hechos, el Estado y el sector productivo deben trabajar juntos, generando políticas claras y desde el Estado no poner palos en la rueda”.

“Son tiempos difíciles pero no perdemos las esperanzas, cómo no tener esperanza cuando vemos a los productores no bajar los brazos, a los industriales que siguen invirtiendo y generan trabajo, a los emprendedores que la pelean con mucha fuerza, cómo no tener esperanza cuando vemos en esta Expovenado todo el potencial productivo que tenemos y lo que somos capaces de lograr como ciudad. Salimos adelante siempre con el campo, nunca contra el campo”, completó.

Actividades del Gobierno de Venado Tuerto

Además de la labor de todas las áreas que posibilitan la realización del evento en el predio de Sociedad Rural, el Municipio concretó un amplio abanico de actividades:

– El sábado se montó el Paseo de la Ciudad. La tradicional feria que contempla a cientos de emprendedores locales, está vez desplegó sus filas en el predio ruralista.

-El Personal de la Dirección de Deportes en el transcurso de los días desarrolló diferentes juegos de destreza para que disfruten grandes y chicos.

-Otra de las propuestas estuvo a cargo de la Dirección de Juventudes, con juegos apuntando a la Educación Sexual Integral (ESI).

-Además, se montó un espacio lúdico vial con una mini Oficina de Carnet, a cargo de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. Área que también ofreció la coordinación del tránsito en los accesos a la feria.

-En el marco del Día de las Infancias, se dispuso de un dispositivo que a través de distintas actividades apuntará a la visibilización de los derechos de las infancias para ponerlos en valor bajo el lema “Mis derechos no son chiquitos”.

Por otra parte, los voluntarios del programa Reciclar Venado también fueron incluidos con propuestas educativas y lúdicas.