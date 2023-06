VIH: La Comisión de Salud impulsa el tratamiento de un proyecto de gestión integral

🔊 LEER NOTA



Con una nueva normativa de actualización de la Ley Santafesina, se propone ampliar los derechos consagrados en una ley nacional, teniendo en cuenta el territorio y el sistema provincial de salud. Una de las autoras de la ley, la diputada Silvia Ciancio, dijo que “nos posicionamos en avanzar con la mirada de tratamiento integral de las ITS”.

Tomando como punto de partida que, en julio de 2022, el Congreso de la Nación Argentina sancionó la ley 27675, conocida como «Ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis (TBC)», desde la Comisión de Salud que preside la doctora Silvia Ciancio en la Cámara de Diputados, insisten en el tratamiento de una normativa provincial que actualice la ley santafesina referida a este tema.

Es así que se elaboró este proyecto de ley en Santa Fe, reafirmando el compromiso con el cuidado de la salud y la eliminación de todo estigma y discriminación. “La normativa propuesta tiene como objetivo ampliar los derechos consagrados en la ley nacional, teniendo en cuenta el territorio y el sistema de salud provincial”, explicó Ciancio.

“Es una mirada que se propone ir mucho más allá de la perspectiva médica y que apunta también a garantizar jubilaciones anticipadas y pensiones para chicos y chicas de hasta 25 años que padezcan estas enfermedades. El objetivo es acabar con la exclusión en el ámbito laboral, educativo, en los sistemas de salud y seguridad social, y en la atención integral en cualquier ámbito”, remarcó.

Esta legislación, que ha sido objeto de extensas discusiones tanto en el Congreso como en el ámbito de la salud y las organizaciones no gubernamentales, propone un enfoque integral de salud colectiva y amplía la cobertura para incluir infecciones que no estaban contempladas en la ley anterior.

“Uno de los principales aspectos de esta ley es el enfoque de derechos que busca derribar prejuicios y estereotipos que conducen a la discriminación de las personas usuarias del sistema sanitario. Se aleja de un enfoque exclusivamente biomédico y se acerca a consideraciones más amplias para garantizar el derecho integral a la salud”, aseguró Silvia Ciancio.

Características

La legisladora, recordó que la ley promueve el análisis de los determinantes sociales y culturales de la salud, así como la eliminación del estigma social y la criminalización de las personas con VIH.

Además, propone la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación por VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las violaciones de los derechos humanos de las personas afectadas.

Este observatorio estará bajo la órbita del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, con la participación de diferentes ministerios y sectores.

“La infección por VIH, hepatitis B o C, TBC o cualquier ITS no debe ser un motivo para impedir el pleno acceso y ejercicio de los derechos”, amplió Ciancio.

Asimismo, insistió: “Los tiempos cambian y los paradigmas de atención, prevención y cuidado también evolucionan. Los marcos normativos deben acompañar estos cambios y ofrecer respuestas adecuadas y adaptadas a las necesidades de la sociedad. La situación epidemiológica en relación al VIH ha evolucionado considerablemente desde la década de los 90, y el camino recorrido hasta la fecha nos ha brindado valiosas lecciones que se reflejan en estas normativas, las cuales guiarán nuestras prácticas cotidianas”, aseguró.

Debe recordarse, que la actual ley nacional es de orden público y aplicable en toda la República Argentina. En su artículo 4 establece que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están invitadas a sancionar normas correspondientes en sus respectivas competencias, las cuales en ningún caso podrán limitar o restringir los derechos consagrados en esta ley.