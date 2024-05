Seguridad: Tres ofertas para la compra de 700 patrulleros para la Policía de Santa Fe

“Tomamos varias acciones para reconstituir los recursos fundamentales que necesita la fuerza policial para hacer su trabajo”, destacó el ministro de Justicia y Seguridad. La licitación tiene un presupuesto oficial de más de $ 27.000 millones y las unidades serán entregadas con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento de última tecnología.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, encabezó la apertura de sobres de la licitación de 700 patrulleros, que se sumarán a otros 100 que ya fueron adquiridos por compra directa y que se incorporarán a la flota policial en los próximos días. En la licitación, que cuenta con un presupuesto oficial de $ 27.300 millones, se presentaron tres oferentes para la compra de 700 unidades que contarán con modificaciones en su estructura y equipamiento de última tecnología.

La actividad se realizó este lunes, en la Sala Walsh de la sede de Gobierno de Rosario, y contó con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira; la secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, Georgina Orciani; y el secretario de la Unidad Ejecutora de Infraestructura, Diego Leone.

Durante el acto, el ministro explicó que “tomamos varias acciones para reconstituir los recursos fundamentales que necesita la fuerza policial para hacer su trabajo. Hoy estamos en la apertura de sobres para comprar 700 patrulleros, también estamos prestos a entregar 100 patrulleros de una compra directa. Está en marcha la primera compra de uniformes para personal policial y penitenciario de la provincia de Santa Fe”.

Luego, Cococcioni remarcó que ésta compra de patrulleros no será la única, pero “permitirá cubrir el nivel básico de policiamiento urbano de las principales ciudades de la provincia”. Y agregó: “A partir de la semana entrante, estamos implementando un sistema preventivo de mantenimiento de flota, porque no queremos que estos móviles que se comienzan a adquirir estén destartalados en poco tiempo por falta de mantenimiento. Se está realizando una lista de 10 puntos de chequeo rápido para que todo móvil que salga a calle tenga las mínimas condiciones para circular adecuadamente y cuando se detecta alguna falla, inmediatamente pasa a boxes y salga otro. Para eso, hay que tener móviles nuevos para no resentir el servicio”.

Por su parte, Pereira, expresó su “alegría de poder generar esta compra de vehículos en estos tiempos” y destacó que, “más allá de la cantidad de patrulleros” lo importante es “el empleo inteligente de los recursos en función de la seguridad pública”. Y agregó que se trabajará en el “análisis de la situación operativa, día a día, para direccionar los recursos a donde corresponde y a donde se necesiten”.

Sobre el final, Orciani explicó que esta licitación se debe a que “el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Cococcioni encomendaron la tarea de poner en valor la flota policial y penitenciaria para poder restablecer y poner en valor también su accionar en lo cotidiano y reforzar la tarea preventiva”.

Las ofertas

En la oportunidad, se presentaron las siguientes ofertas: