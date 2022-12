Maxi Pullaro: No pueden explicar por qué quitaron los exámenes en la secundaria

🔊 LEER NOTA



Ya instalado como precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro cuestionó duramente las modificaciones imprevistas en la modalidad de evaluación del nivel secundario. “Perotti busca esconder el fracaso de su gestión en educación, tergiversando el desempeño de los alumnos”, señaló.

El jefe del bloque radical y precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Maximiliano Pullaro, presentó junto a los diputados Silvana Di Stéfano y Juan Cruz Cándido un proyecto para que el gobierno de marcha atrás con los cambios introducidos en los regímenes de evaluación, asistencia y convivencia para el nivel secundario. “No pueden explicar por qué quitaron los exámenes en la secundaria, ni por qué obligan a los docentes a poner una sola nota entre varias materias”, dijo Pullaro, y agregó: “Perotti busca esconder el fracaso de su gestión en educación, tergiversando el desempeño de los alumnos”.

En el mismo sentido, durante la última sesión del año en diputados, se resolvió citar a la ministra de Educación, Adriana Cantero, para que brinde información sobre las políticas implementadas en 2022. “El kirchnerismo santafesino viene demostrando que no le importa la calidad educativa, por eso impulsa cualquier cosa que le sirva para sostener mentiras estadísticas, como la no repitencia; el reemplazo de las mesas examinadoras por trabajos prácticos; la falsa extensión del ciclo lectivo sin dictado de nuevos contenidos; la evaluación por trayectos que les permite pasar de año con hasta 8 materias previas”, cuestionó Pullaro.

“Todo esto, en definitiva conspira contra la calidad de los aprendizajes de los alumnos y los nivela para abajo: el alumno que cumplió con sus tareas y estudios debe asistir del mismo modo que el que no lo hizo” dicen en los fundamentos del proyecto los diputados Di Stéfano y Cándido junto a la firma de Pullaro. “Durante todo el año nos fuimos encontrando y dialogando con padres y docentes de toda la provincia, y coincidimos en que no se entiende cuál es el modelo educativo del gobierno de Perotti, pero sí está claro que no les importa la calidad educativa” señaló Pullaro, y finalizó: “no vamos a permitir que pongan en riesgo el futuro de nuestros chicos, vamos a cambiar Santa Fe con un proyecto educativo que recupere las clases, los contenidos y el régimen de evaluación”.