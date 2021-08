Sacnun: “El macrismo apagó la economía en la Argentina”

🔊 LEER NOTA



La senadora santafesina María de los Angeles Sacnun, precandidata a renovar su banca por la lista Celeste y Blanca por el Frente de Todos, participó hoy de la Reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación, a la cual concurrió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En su alocución la legisladora sostuvo que “el macrismo apagó la economía en la Argentina. Es bueno tener memoria y recordar cuando Luis Caputo, el campeón de las offshore y del dólar futuro, en abril de 2018 decía que el primer objetivo de su gobierno era eliminar la pobreza y se fueron dejando un índice de pobreza del 40,8 por ciento”.

“También decía que por primera vez en la Argentina se había bajado el déficit primario, el gasto público y la presión tributaria y que terminar con la inflación era muy fácil. Pero entregaron el gobierno con 53,8 por ciento de inflación. Realizaron una apertura comercial irrestricta, liberaron las cuentas de capitales, recompusieron el cuadro tarifario llevando a la Argentina a una pobreza energética inédita.”

Sacnun manifestó que: “hoy acá estamos hablando de déficit, el que genera el endeudamiento que contrajo el macrismo y de ese déficit no lo escuche hablar al vicepresidente de la comisión, el diputado Laspina.”

“¿Qué esperaban que hiciéramos cuando asumimos en el 2019, ajustar?”, se preguntó la senadora y afirmó: “requeríamos de un Estado presente. Qué hubiera pasado si no hubiera habido REPRO, IFE, ATP, refuerzos en materia de asignaciones universales por hijo, por embarazo, tarjetas alimentar, aumentos en jubilaciones y pensiones. Lo dice la Universidad Católica Argentina en su informe social: si el Estado argentino no hubiera tomado las medidas que tomó hubiéramos perdido 750 mil puestos de trabajo”. Esta es la catástrofe que se hubiera profundizado después del desastre que dejó el macrismo en nuestro país”, sostuvo.

La pregunta al ministro Guzmán

La senadora María de los Angeles Sacnun le preguntó al ministro de Economía, Martín Guzmán sobre los sobrecargos de intereses que el Fondo Monetario pretende cobrar y cuál va a ser la posición que va a tener la Argentina respecto de este tema.

Guzmán respondió que: “Cuando un país accede a un préstamo del FMI por un valor que está por encima del 187,5 % de la cuota le cobran 200 puntos básicos de interés. Y cuando demora cierta cantidad de tiempo en pagar ese crédito (en el caso de Juntos por el Cambio era un stand by por tres años y medio), cobran 100 puntos básicos adicionales de interés. Eso significa para este año 1000 millones de dólares extras”.

El titular de Economía finalizó diciendo: “¿Cuánta gente conocía en la Argentina cuando se firmó el programa anterior con el FMI?. No se discutió y no se dio a conocer que existía. No pasó por el Congreso y no se discutió a nivel internacional. Hoy lo estamos haciendo porque consideramos que esos dólares se tienen que quedar en el país y puedan financiar la producción y actividades que generen empleo”.