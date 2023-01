Wheelwright: Mi primer terreno, el programa comunal benefició a 118 familias

🔊 LEER NOTA



El domingo 29 de enero en la Pista de Atletismo (Ferrocarril) se presentó la nueva Unidad de Traslado 0 km. para el SAMCo local y se realizó el sorteo de 118 lotes sociales perteneciente a la tercera etapa de «Mi primer terreno» que ya lleva entregados unos 250 lotes.

Teniendo en cuenta que la necesidad de vivienda es una de las mayores demandas por parte de la sociedad, la gestión de Benjamín Gianetti se puso manos a la obra para contribuir en la resolución del problema. “Es una de las principales apuestas de la gestión”, contó el Presidente Comunal de Wheelwright.

En medio de un escenario complejo por la dolarización de las propiedades y la falta de crédito, asombra lo accesible del programa. “El precio de este último sorteo es de 300 mil pesos por terreno, no debe haber en toda la provincia lotes tan baratos”, dice el mandatario. Y agrega, “son 300 mil pesos de contado o 36 cuotas fijas de $10.000. Está destinado pura y exclusivamente a familias que tienen la necesidad de vivienda y no tienen los recursos necesarios para acceder a un lote que está a la venta por un privado. Hoy en día un lote está saliendo entre 10 y 15.000 dólares. Ahí tiene que estar el estado, tratando de regular, nivelar el precio y asegurar los derechos a aquellos que si no se les hubiera hecho imposible. Es una política de estado que hemos tomado desde el inicio de la gestión”.

La política, que tiene un claro sentido social, se realiza de la siguiente manera: “la comuna compra los terrenos haciendo una fuerte inversión, esta última etapa fue de cuatro hectáreas a un valor de 105 mil dólares. Con fondos exclusivamente comunales, ya que no hubo aportes de la Provincia o Nación. Hacemos la subdivisión, llamamos a la inscripción de los interesados (todos tienen que tener domicilio en la localidad) y una vez que pasan los requisitos se procede al sorteo. Después se formalizan los contratos y se comienzan a pagar las cuotas”.

Consultado sobre qué cantidad de lotes se van a entregar, Gianetti respondió: “en esta oportunidad son unos 118 lotes que se van a poner a sorteo y tenemos 230 inscriptos. Así que más de la mitad se va a llevar su terreno”.

Para finalizar, la máxima autoridad de Wheelwright reflexionó: “es un sistema solidario. La Comuna compra los terrenos. Pero las obras de infraestructura, como el mejorado en las calles, alumbrado público, los servicios como el agua potable, el arbolado y esas cuestiones, se realizan con el recupero de las cuotas. Entonces, si yo no pago mi cuota estoy perjudicando a aquel que la paga y no puede tener la obra”.

Se presentó una u nidad de Traslado 0 km. para el SAMCo local

Aprovechando el marco del evento del sorteo de «Mi primer terreno» se hizo la presentación oficial de la nueva unidad de traslado 0 km. para ser utilizada por el SAMCo de Wheelwright. El vehículo estará en pleno funcionamiento a partir de febrero.





Entrevista a Gianetti: TDC Noticias