Porteñocracia: La desidia que perpetúa el mal estado de las rutas nacionales

La provincia de Santa Fe padece las consecuencias de un Estado Nacional que hace oídos sordos aún frente a sentencias judiciales. Los vecinos transitan diariamente con pies de plomo por una red vial que se degrada sin pausa, mientras los escuetos comunicados de Vialidad Nacional —más declarativos que operativos— rebotan responsabilidades entre oficinas y postergan decisiones concretas.

Una siniestralidad alarmante

Datos difundidos recientemente revelan que, entre 2020 y la fecha, en la Ruta Nacional 33 se registraron 534 siniestros viales, con un saldo de 69 fallecidos, 311 lesionados y 865 vehículos involucrados. Solo en lo que va de 2025 ya se contabilizan 32 accidentes, 4 muertes y 50 automotores afectados. Estas cifras no solo ilustran la cruda realidad de quienes circulan por esa vía, sino que ponen de relieve la urgencia de un plan integral de mantenimiento y modernización.

La voz de la senadora Di Gregorio

Quien alzó nuevamente la voz fue la senadora provincial Leticia Di Gregorio. “La situación es gravísima. Estamos viendo cómo se pone en riesgo la vida de quienes transitan estas rutas todos los días. No cortar el pasto, no tapar los pozos, no tener un plan, no hablar del tema… es criminal”, advirtió la legisladora, señalando la falta de un cronograma de tareas y la escasa voluntad política para atender el reclamo histórico de los santafesinos.

Medida cautelar y respuestas a medias

En marzo pasado, la Justicia concedió a la senadora una medida cautelar que impuzo un plazo no mayor a diez días a Vialidad Nacional para ejecutar trabajos de bacheo en los tramos más críticos de la RN 33. La medida cautelar tiene una vigencia inicial de 90 días, con posibilidad de prórroga para garantizar el cumplimiento de las obras. Pese a haber recibido contestaciones por escrito —en las que se asegura la compra de materiales asfálticos—, las acciones reales siguen siendo escasas. “Algo se hizo en la ruta 7, pero en la 8 siguen pateando la pelota entre Vialidad, Corredores Viales y la interventora. En la 33 nos contestaron que estaban comprando los materiales para la mezcla asfáltica”, relató Di Gregorio.

La tragedia que exigió respuestas

Uno de los episodios más recientes que encendió la indignación fue el choque entre una ambulancia y un camión en el cruce de Elortondo, que cobró la vida de dos trabajadores de la salud. Tras denunciar el hecho ante Vialidad Nacional, la senadora obtuvo el compromiso de iniciar tareas en el tramo Sancti Spíritu–Firmat esta semana. “Esperamos que se cumpla”, enfatizó.

Fin del sueño de la autopista

Para la representante del sur santafesino, la convocatoria a una nueva audiencia pública para concesionar los corredores viales sellaría el destino de la autopista entre Rufino y Rosario. El proyecto propone financiar el mantenimiento exclusivamente con lo recaudado por peajes, sin aportes del Estado, lo que implicaría abandonar la obra durante al menos 20 o 30 años. “Es la firma de la sentencia de muerte de ese sueño”, sentenció Di Gregorio.

Desidia y promesas incumplidas

“La Nación recauda el IVA, las Ganancias y no devuelve lo que corresponde del impuesto a los combustibles; las rutas del interior están cada vez peor. Nadie pone la cara, y la mirada es desde un escritorio porteño”, reprochó la senadora. Aún a sabiendas de sus respuestas formales, lo que persiste es “desidia, abandono absoluto”. Y advirtió: “Este gobierno nacional llegó diciendo que iba a hacer obra pública cero. Lo está cumpliendo. También prometió bajar impuestos y siguen cobrando el impuesto a los combustibles, que debería volver en obras. Si no vuelve en obras, que no lo cobren más”.

En Santa Fe, el tiempo apremia y la paciencia se agota. Solo un compromiso real y sostenido podrá evitar que más vidas se pierdan en rutas que claman por atención.