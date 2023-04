Teodelina: Jornada de trabajo entre Lisandro Enrico y Joaquín Poleri para dar continuidad a proyectos

🔊 LEER NOTA



El senador provincial Lisandro Enrico continúa desarrollando un trabajo de visitas permanentes en el Departamento General López, y en esta oportunidad estuvo en Teodelina para reunirse con su presidente comunal, Joaquín Poleri, y recorrer obras e instituciones con motivo de avanzar en proyectos para la comunidad.

Avanzan las defensas hídricas

Primeramente, recorrieron las obras que ejecuta el Gobierno Provincial tras un pedido que desde hace muchos años entre Lisandro Enrico y Joaquín Poleri venían llevando adelante, con el objetivo de otorgarle soluciones a las problemáticas hídricas del pueblo.

En estos días, las máquinas están efectuando los desagües troncales del casco urbano para evitar que el agua que viene desde más arriba se junte y complique la zona periférica de la localidad.

“Los trabajos también están proyectados en el barrio El Progreso, donde se realizará la contención definitiva para evitar que el agua ingrese al ejido urbano en caso de crecidas. Además, este proyecto contará con una estación de bombeo con funcionamiento permanente y se concretará una obra de magnitud en el Puente de Girard, en la zona rural de la localidad”, explicó el senador.

Pedido de obras en Escuela 212

Como segunda visita de la jornada, Enrico se reunió con directivos de la escuela secundaria de la localidad para abordar un pedido institucional: reforzar la instalación eléctrica del edificio.

En la condición actual no pueden utilizar los aires frío-calor instalados, lo que ha generado inconvenientes en alumnos durante los días de calor. Por otra parte, de cara a la temporada de invierno, si no se concretan los trabajos necesarios no se podrán encender para calefaccionar los ambientes.



En este sentido, el legislador tomó nota de estas solicitudes y adelantó que volverán a hacer una presentación del caso el gobierno Provincial, esta vez al nuevo ministro de Educación, Víctor Debloc.

La fe, restauración y contención

Con el objetivo de marcar una diferencia, afectar a los jóvenes, restaurar a personas en adición y contener familias; Lisandro Enrico señaló que en Teodelina se está conformando un Consejo Pastoral, integrado por diferentes congregaciones para fortalecer su trabajo hacia la sociedad.

Para apoyar el proyecto, el senador mantuvo un encuentro con los diferentes representantes. Definieron algunas propuestas de trabajo en común, donde también contribuya la Comuna, con el fin de trabajar sobre casos sociales puntuales en la localidad que necesitan de un abordaje especial.

“Valoramos estas acciones, la enseñanza de la palabra y la fe, porque son una herramienta para afrontar problemas que el Estado muchas veces no puede solucionar. Vamos a acompañar a este Consejo como lo hacemos con distintas iglesias de la región”, concluyó Enrico.