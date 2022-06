Rosana Bellatti pidió la reapertura del Centro Socioeducativo de Puertas Abiertas de Venado Tuerto

🔊 LEER NOTA



La diputada provincial Rosana Bellatti solicitó al gobierno de Omar Perotti información sobre el estado de situación actual del Establecimiento Socioeducativo de Puertas Abiertas de Venado Tuerto, institución creada durante la gestión del Frente Progresista para trabajar con personas jóvenes en conflicto con la Ley y que se encuentra cerrada desde inicios de 2020. En la iniciativa, trabajada conjuntamente con el concejal venadense Nahuel Pasquinelli, piden conocer las razones por las que no está en funcionamiento; el destino del personal que allí se desempeñaba; las políticas públicas implementadas desde su inactividad en materia de Justicia Penal Juvenil y la función que cumple actualmente el inmueble.

“En un contexto de inseguridad creciente, con delitos cada vez más violentos, contar con este tipo de estructura es fundamental para abordar los problemas de delincuencia juvenil y disminuir los índices de reincidencia que según estadísticas oficiales son del 70 por ciento”, comenzó diciendo la diputada Bellatti.

Para la legisladora el cierre de la institución, ubicada en el barrio Cayetano A. Silva, interrumpió un arduo trabajo de contención y resocialización de jóvenes en conflicto con la ley, dejando trunco un valioso programa provincial al que se había destinado gran cantidad de recursos públicos.

“Lamentablemente hoy vemos con preocupación que son personas cada vez más jóvenes las que ingresan al delito. En el último tiempo Venado Tuerto fue protagonista de reiterados hechos delictivos cometidos por menores a punta de pistola; robos, balaceras a casas particulares y negocios, incluso enfrentamientos armados en la vía pública como fue la del puente peatonal que tuvo repercusión nacional. Necesitamos trabajar urgente en estos jóvenes para cambiar la realidad de inseguridad que vivimos las y los santafesinos”, comentó.

Para la legisladora el cierre del Centro Socioeducativo es grave por donde se lo analice: “Por un lado el impacto en la vida de las y los trabajadores que están en sus hogares sin tarea alguna asignada. Por el otro, la posibilidad arrebatada a las juventudes de permanecer en sus respectivos territorios, garantizando la cercanía con sus afectos y la continuidad en la atención por parte de los equipos técnicos del primer nivel de intervención, permitiéndoles continuar la escolaridad, aprender algún oficio, etc. Todo ello resulta fundamental para la reinserción en la vida social luego de cumplida la sanción impuesta por el Juzgado de Menores, de acuerdo a los ilícitos cometidos”, afirmó.

Falta de decisión política

Bellatti sostuvo que la problemática de los jóvenes en conflicto con la ley “hoy no es prioritaria para el gobernador Omar Perotti, y no se trata de desconocimiento, sino de la decisión política de no desarrollar acciones concretas”. En este sentido, criticó la desarticulación de programas implementados en la gestión provincial anterior como el “Vuelvo a Estudiar Virtual”, el “Nueva Oportunidad” y “Nexo, Empleo y Libertad”, este último “con excelentes resultados, logrando reducir la reincidencia delictiva del 70 al 25 por ciento luego de su primera etapa de implementación en 2019”, remarcaron.

“El Centro de Puertas Abiertas de Venado Tuerto contenía y brindaba una opción de futuro a los jóvenes. Desconocemos las razones que motivaron su cierre en 2020. Sabemos que el mismo destino tuvo el Centro de Alojamiento Temporario de General Alvear. Es urgente que vuelvan a funcionar, los candados en sus puertas significan mayor cantidad de personas jóvenes excluidas y un aumento exponencial de la inseguridad”, concluyó.