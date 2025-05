Nadie se salva solo: El Eternauta visitó Villa Cañás

En un movimiento que absolutamente nadie había pensado, pero que sin dudas todos estábamos esperando (aunque no lo sabíamos), apareció este viernes en la Estación del Ferrocarril «Bonifacio Asenjo» nada menos que El Eternauta. Sí, el mítico héroe que saltó del cómic a Netflix, buscando protegerse de la nieve mortal decidió que, no había nada más pintoresco que bajar de su locomotora para estirar las piernas en nuestra querida Villa Cañás.

“Vengo huyendo de un montón de cascarudos, pero quizá aquí no haya mucho que temer más que un mate frío”, comentó, mientras elegía con cuidado dónde dejar su rifle. Como cortesía le preparamos un recorrido turístico de lo más local: una breve parada por el Hotel Colón, un paso por el viejo Molino Quemado y la estatua de Mirtha Legrand.

Tal fue el revuelo que, a las 10:37 exactas, el intendente Norberto Gizzi se vio obligado a improvisar un discurso en la vereda, donde aseguró que la llegada del visitante Juan Salvo “demuestra que Villa Cañás está en el mapa…”. Entre aplausos algo cortados y un par de selfies posadas, el jefe municipal le obsequió un termo institucional, con la leyenda “Villa Cañás: Pa’ lo que guste”.

Se intentó llevarlo a conocer el Balneario «Virginia L. de Díaz», pero estaba sin agua, como otros causes naturales tras la invasión alienígena. No faltó la visita al histórico Club Studebaker, donde El Eternauta confesó su pasión por el fútbol amateur. Tras unos amagues de gol y un dudoso penal, nuestro invitado especial se despidió con un encogimiento de hombros: “Me voy contento… Bueno, ‘contento’ es mucho decir. Pero al menos no me atizaron con una bocha”, recordando que “No sabíamos que esa noche, jugando al truco, empezaba el fin del mundo.”

Se desconoce hacia qué rincón del tiempo-espacio partirá ahora este resistente viajero, pero dejó algo claro: “Nadie se salva solo”, como resume su mensaje central de solidaridad y lucha colectiva frente al desastre.