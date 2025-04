Motosierras en Teodelina: Polémica por la tala de árboles en la Plaza Ituzaingó

En una entrevista exclusiva con Leguas Noticias, el intendente Lic. Joaquín Poleri ofreció respuestas y explicaciones sobre la polémica decisión de extraer árboles centenarios de la Plaza Ituzaingó, medida adoptada de forma urgente tras la trágica caída de una rama que cobró la vida de un vecino.

La explicación del intendente: Seguridad ante la tragedia y responsabilidad en la gestión

Poleri detalló que, «luego de que la ingeniera Florencia Fraticelli realizara un estudio técnico en la plaza, se constató que varios árboles estaban en avanzado deterioro y representaban un grave peligro». Según el funcionario, la urgencia de la situación – evidenciada por múltiples incidentes, incluido el fatídico suceso ocurrido en la Feria de Arte Criollo – «no dejó otra alternativa que optar por la extracción de los ejemplares afectados», dado que métodos como la poda serían insuficientes para garantizar la seguridad de la comunidad.

El intendente reconoció, sin reservas, los fallos en la comunicación del proceso. “Sé que se armó un revuelo gigantesco y que fallé en avisar de forma clara a la ciudadanía acerca del análisis técnico. Pero, en la situación que vivimos, en la que la caída de una rama ya cobró una vida y otras ya presagiaban un nuevo riesgo, la única opción era actuar de manera decidida para evitar más tragedias”, aseguró Poleri durante la entrevista. Además, destacó que el plan no se limita únicamente a la extracción inmediata, sino que contempla la limpieza completa de la plaza y la reforestación con especies autóctonas de rápido crecimiento.

Contexto político y reacción vecinal

Mientras el Gobierno de Teodelina se centra en la premura de actuar ante una emergencia que pone vidas en juego, voces críticas han emergido en el ámbito político y social. El candidato a concejal Lic. Ignacio Gutiérrez ha exigido mayor transparencia en el proceso, solicitando a la Municipalidad la publicación íntegra del estudio técnico realizado, para que la ciudadanía pueda comprender las razones detrás de la medida.

Por su parte, diversos vecinos han expresado su descontento en redes sociales. Francisco B. lamentó en Facebook la pérdida de árboles centenarios, símbolos de identidad y patrimonio natural que “arrasan parte de nuestra historia”. Asimismo, Agus R. cuestionó si se evaluaron todas las alternativas disponibles, como la poda profesional, y expresó su preocupación por lo que considera una deficiente planificación ambiental.

Un dilema entre seguridad y preservación ambiental

El debate en Teodelina pone en evidencia el difícil balance entre garantizar la seguridad pública y conservar el patrimonio ambiental que caracteriza a la ciudad. La explicación técnica ofrecida por el intendente apunta a que, en situaciones de riesgo inminente, la protección de vidas debe prevalecer, aunque ello implique tomar decisiones drásticas que afectan el entorno natural y simbólico de la comunidad. Poleri concluyó enfatizando que, tras la difusión de un video explicativo – en el que se ofrecen mayores detalles sobre el estudio y las acciones a seguir – se continuará con el plan de reforestación y se analizarán, en un futuro, medidas que permitan conciliar ambas prioridades.

Poleri y Fraticelli explican la intervención del arbolado en la plaza central de Teodelina

En medio de una creciente preocupación por el estado del arbolado en la plaza central, el intendente Lic. Joaquín Poleri y la ingeniera Florencia Fraticelli ofrecieron hoy declaraciones que buscan arrojar luz sobre la difícil decisión adoptada por las autoridades municipales. Ambos funcionarios explicaron el análisis técnico y las razones que sustentan la extracción de determinados árboles, generando un debate sobre la preservación del patrimonio natural frente a la seguridad de los ciudadanos.

“Una decisión difícil por el bien común”

El intendente Poleri reconoció la sensibilidad del tema y manifestó su pesar ante la necesidad de intervenir en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. “Estos días se generó una gran preocupación por lo que pasa en nuestra plaza central y quiero hablarles con total sinceridad. A nadie le gusta quitar árboles de la plaza. A mí también me duele. Pero tampoco podíamos seguir como si nada hubiese pasado, como si nada pudiera volver a pasar en el futuro. Por eso decidimos hacer un análisis y un estudio de todos los árboles de nuestra plaza. Y cuando tuvimos ese análisis, es obvio que se nos ocurrió por qué no podarlos, mantenerlos, en vez de extraerlos. Pero como no soy ingeniero, para eso estamos profesionales, les voy a presentar a Florencia, que es nuestra ingeniera de arbolado, que casualmente también trabaja en la Municipalidad de Villa Cañás, para que les explique las cuestiones técnicas del por qué tomamos esta decisión.”, afirmó el intendente, resaltando el compromiso de su administración con el bienestar de la comunidad.

Evaluación técnica y riesgos en la intervención del arbolado

Por su parte, la ingeniera Florencia Fraticelli explicó el análisis detallado realizado en la plaza de Teodelina y enfatizó la importancia de la evaluación técnica para prevenir posibles accidentes. “Como ingeniera, estuve a cargo de hacer la evaluación de los árboles de la plaza de Teodelina, invitada por Joaquín para poder colaborar en este proceso. Hoy estamos frente a esta situación de poder darles a ustedes la respuesta que necesitan. Desde el lado técnico, decirles que la evaluación de la plaza fue no tan positiva como a mí me hubiese gustado. Los árboles, por diferentes intervenciones y por diferentes situaciones que acontecieron durante los años anteriores a este momento que hoy estamos pasando, estaban en muy mal estado, tenían altas posibilidades de desprendimiento de ramas y frente a la situación en la cual estábamos, a la actualidad en la cual estábamos, una poda masiva hubiese sido terminar matando al árbol. Mi recomendación técnica fue la extracción de los árboles y la extracción para protegerlos a ustedes y para que ustedes estén seguros a la hora de vivir y disfrutar la plaza.”

La ingeniera subrayó además los riesgos asociados a la poda masiva, que, de realizarse de manera indiscriminada, podría conducir a una mala cicatrización y, por ende, aumentar la probabilidad de desprendimientos peligrosos. Explicó: “Muchas veces los árboles no muestran sintomatología en los tallos principales o en los troncos principales… Lo que estamos haciendo es sacarle todas esas estructuras que le daban el sostén y le daban la posibilidad de mantenerse intacto frente al ambiente en el cual está, para empezar a generar estructuras mucho más lábiles, mucho más débiles y con mucha más posibilidad de caerse y quebrarse. Por eso es que la poda masiva no es recomendada en árboles de tan grande magnitud y de tantos árboles.”

Balance entre Patrimonio y Seguridad

En sus declaraciones, el intendente Poleri cerró afirmando que la toma de decisiones, aunque impopular, se orienta a garantizar la seguridad de los teodelineses. “Gobernar también es tomar decisiones difíciles, aunque no sean populares. Y en este caso, después de muchos años de historia, me tocó a mí lamentablemente tomarla. Pero lo hacemos con la mayor de las responsabilidades y con la información necesaria, siempre pensando en cuidar y en el bienestar de la gente. Yo sé que cada árbol tiene una historia que contar y eso tiene un valor, pero también sabemos que cuidar la vida de las familias de Teodelina vale más que la nostalgia. Esto no es un punto final, sino que por el contrario es la continuación de la historia que vamos a seguir contando los teodelineses.”

La administración local reitera que esta medida forma parte de un plan integral de manejo y seguridad en espacios públicos, en el que se estudiarán a futuro alternativas para recuperar y potenciar el entorno urbano sin comprometer la integridad de los ciudadanos.