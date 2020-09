María Teresa lanza sistema de Tasa por Hectárea segmentada para beneficiar a pequeños productores

Desde 2013 en María Teresa está en vigencia un sistema de Tasa por Hectárea segmentada, que establece un criterio diferenciador según la superficie del campo en cuestión, metodología que la administración de Gonzalo Goyechea profundizó con una nueva fórmula que favorece aun mas a los productores más pequeños y residencia en la localidad. “Tenemos muy en claro cuál es el sujeto agrario a proteger e impulsar su desarrollo: el pequeño productor que reside en el pueblo”.

El sistema implementado por la ex jefa comunal, Cristina Gómez, que estuvo vigente hasta el inicio de este mes, estipulaba que las propiedades de hasta 250 hectáreas pagaban el equivalente a 6 litros de gasoil por hectárea al año. A su vez, los que tenían de 250 a 800 pagaban 9 litros y los que tenían más de 800 hectáreas, 12 litros. El pago se realizaba dividido en seis cuotas bimestrales en todos los casos.

La nueva segmentación de la Tasa por Hectárea impulsada por Goyechea está orientada a productores locales, que “son quienes generan mano de obra directa o indirecta en la localidad, dinamizan la economía, sostienen las instituciones, participan socialmente, generan arraigo y conforman verdaderas empresas familiares”.

En esta misma línea, desde la Comuna subrayaron que “buscamos beneficiar a los propietarios de tierras que dinamizan la economía local y contribuyen al permanente crecimiento de nuestro pueblo”.

Nueva segmentación

El sistema implementado por la actual administración comunal fija que las propiedades de 0 a 49 hectáreas abonarán 3 Unidades Tributarias (3 litros de gasoil), las de 50 a 99, 4UT; de 100 a 149, 5UT; de 150 a 199 hectáreas, 6UT; de 200 a 249, 7UT; de 250 a 799 hectáreas, 11,9UT, y más de 800, 14 Unidades Tributarias.

Vale destacar que según el relevamiento realizado por la Comuna en el distrito María Teresa hay 305 productores con propiedades menores a 250 hectáreas, 22 con campos de entre 250 y 800 hectáreas, y 13 con explotaciones rurales de más de 800 hectáreas, que además representan el 60 por ciento del área rural de la localidad.

Mayor equidad

“Hace años, en 2013, segmentamos a los productores agropecuarios que tributan en nuestra localidad en pequeños, medianos y grandes productores. Los pequeños productores pasaron a pagar la mitad que las grandes estancias. Ahora segmentamos aún más la tasa rural, porque no es lo mismo una propiedad de 50 hectáreas que una de 250; porque no es lo mismo una propiedad de 250 hectáreas que una de más de 800. Porque los que menos tienen no deben pagar lo mismo que los que más tienen”, razonó el jefe comunal Gonzalo Goyechea.

La medida tuvo una rápida aceptación por parte de las entidades agropecuarias. Por ejemplo, el reconocido dirigente de Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, afirmó: “María Teresa a la vanguardia de una política de tasas progresiva, que el que más campo tiene más pague. En la misma línea que el proyecto de inmobiliario del diputado (provincial, Leandro) Bussatto. Sin duda es por ahí aunque la oligarquía zapatee. No todo el campo es lo mismo”.