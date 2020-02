El senador Enrico y la comuna de Miguel Torres más cerca de cumplir el sueño de la pileta pública

Luego de las gestiones encabezadas por el senador provincial Lisandro Enrico junto a Gustavo Piccirili, presidente de la comuna de la vecina localidad de Miguel Torres, en los próximos días será inaugurada la primera pileta pública del pueblo.

En este sentido, el senador provincial Lisandro Enrico resaltó que “a veces no dimensionamos la importancia de estos logros, en Miguel Torres no había ninguna pileta pública, con lo cual los chicos de allí no saben lo que es divertirse y compartir buenos momentos en una colonia de vacaciones o de pasar las tardes de tanto calor jugando en una pileta”.

Además de hacer hincapié en la igualdad de oportunidades para los chicos que hasta el momento no podían disfrutar de natatorios de manera gratuita, también “apuntamos a dejar obras perdurables, posibilitando que los vecinos puedan acceder a balnearios locales durante las temporadas veraniegas, tanto chicos como adultos, ya que el pueblo de Miguel Torres contará desde este mes, con dos piletas: una para niños y otra más grande”, comentó el senador provincial Lisandro Enrico.