El presidente Alberto Fernandez visitó Venado Tuerto

Durante el acto,, el mandatario estuvo acompañado por el presidente de la empresa, Antonio Aracre y se comunicó con Omar Perotti, aislado por contacto estrecho de Covid-19, a través de videoconferencia. Hasta ahora la firma de agroquímicos de capitales chinos se dedicaba a la comercialización de insumos y semillas pero ahora debutará como exportadora en medio de los intentos del gobierno nacional para que ingresen dólares al país para fortalecer las reservas y asegurar la estabilidad cambiaria.

La expectativa es que a partir de enero, Syngenta logre exportar un millón de toneladas de porotos de soja y 100 mil toneladas de aceite de soja lo que representaría ingresos por u$s500 millones gracias al nexo entre la empresa y los productores de granos.

“Es un momento histórico recibirlos en el mes que cumplimos el vigésimo aniversario. Hace tres años adquirimos una nueva entidad al ser adquiridos por la empresa química china más grande del mundo. Nos abrió las puertas al mercado más grande del mundo, el que más crece y demanda más alimentos. Así logramos que nos incorporaran como proveedor oficial de granos. Empezaremos a conectar a los productores argentinos de semillas con los importadores en China. Le aseguramos así al Estado un timming en el ingreso de divisas”, anunció Aracre junto al Presidente. Además confirmó una inversión de más de 25 millones de dólares en una planta de Venado Tuerto. “Es una obra, es tangible. Pero hay otra inversión que no se ve en investigación y desarrollo para mejorar la productividad y eficiencia de nuestros productores”, agregó el CEO de Syngenta para el Cono Sur.

“Hace unos meses me vino a visitar Antonio (Aracre) y me contó que Syngenta cumplía 20 años. Antonio es alguien que sabe captar mi sensibilidad, hoy me recibió con Muerte en la Catedral de Lito Nebia. Pero hoy es un día singular, en medio de la pandemia, mis palabras son de gratitud para los médicos y médicas en su día por su esfuerzo en medio de la pandemia”, fue el comienzo del discurso del Presidente.

“El mundo vivió una pandemia que no está acostumbrado a vivir. En este tiempo se alteró la vida de todo el mundo. Muchos reclamaban queremos volver a la normalidad. Pero la normalidad que conocimos fue profundamente injusta. La concentración del ingreso es para pocos y la pobreza se distribuye entre millones. Yo no tengo ningún interés en volver a la normalidad que conocí. Hay que construir una normalidad que nos integre a todos. Y esa Argentina se construye como dijo Antonio. Hoy el conocimiento es central. Las sociedades más ricas no son la que tienen campos, oro o petróleo sino las que desarrollan ciencia y tecnología. Acá eso se aplica a la agricultura que es la base del desarrollo humano”, expresó el jefe de Estado.

En Corven Motors, el mandatario también estuvo acompañado por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; el presidente del Grupo Iraola, Leandro Iraola; y el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló. El proyecto de la empresa de capitales nacionales implicará la fabricación local de los nuevos modelos de la marca Kawasaki de 300, 400, 650 y 900 cc en 2021; la incorporación de operarios que se sumarán a los más de 1300 que ya integran el plantel de trabajo de la compañía; y la duplicación de la capacidad instalada.