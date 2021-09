El Hospital Gutiérrez prepara la logística para aplicar las vacunas de Pfizer

🔊 LEER NOTA



El Hospital Alejandro Gutiérrez ya tiene prevista la logística para poder aplicar las vacunas del laboratorio Pfizer apenas sean recibidas, dado que presentan algunas diferencias en relación a las otras que se vienen colocando hasta el momento contra el Covid.

Si bien no habría tantas dificultades sobre la preservación, sí hay algunas pautas que obligaron a realizar una capacitación especial, a través de la jefa del vacunatorio, Miriam Kelle. Otro dato es que será recibida por menores de edad, lo que requiere una organización interna diferente.

“Es una vacuna totalmente distinta las que veníamos manejando por su preservación y su forma de preparación, por eso solamente se podrá usar en un sector del vacunatorio que esté preparado, y estará destinado al grupo etario de 12 a 17 años que estén inscriptos en la página oficial, con la misma metodología de los mayores”, indicó Kelle en declaraciones a VerTV.

Si bien la distribución de la vacuna Pfizer se hace a temperaturas extremas, luego perdura hasta un mes en una heladera común. “Llega a Rosario con una temperatura de -90° y eso sólo se consigue con los ultra freezers, que no los tenemos acá. De hecho en Rosario solamente lo tiene un lugar privado. Nosotros vamos a recibir las vacunas directamente a los freezers de -20° a -18° para hacer la redistribución a lugares específicos”, agregó la enfermera.

Luego se descongelan en heladera y se conservan hasta un mes en temperaturas que van de 2° a 8° para su aplicación.

“Por eso le pedimos a la población que recibe el turno que concurra en tiempo y forma porque después no van a tener la posibilidad de utilizarlas. No es una cantidad tan importante la que van a enviar, pero no queremos desperdiciar la posibilidad de vacunar a los niños, por eso pedimos que cumplan con su día”, planteó Kelle.

Además anticipó que esta aplicación se concentrará en el vacunatorio que está en el pasillo central del Hospital porque es el lugar más amplio, teniendo en cuenta que los niños irán acompañados de sus padres.

Kelle estará coordinando la aplicación, dado que fue la persona que realizó la capacitación, destacando que la preparación también es diferente, con características muy especiales: “Hay que hacerlo con mucha suavidad y la cantidad que se inocula no es 0,5 como todas las demás sino 0,3 ml. Hay muchas pautas que debemos tener en cuenta y vamos a especializar a una de las enfermeras que se encargará del armado. Después la aplicación es igual que el resto”.

Avanzan segundas dosis

Por otro lado, la responsable del vacunatorio informó que dentro del Hospital “estamos llegando a 110 mil vacunas colocadas contra el Covid, con más del 50 por ciento de la población con las dos dosis”. Además expuso que “la gente no está respetando los turnos que se les otorgan y eso genera complicaciones, por eso les pedimos que traten de cumplirlo”.

Fuente: Venado 24