Comunicado UCR de General López

La Unión Cívica Radical de General López ratifica en su accionar al Senador Lisandro Enrico, a quien reconocemos en su trayectoria política una profunda vocación humanista, de respeto por la vida y por las injusticias que lamentablemente aún sufrimos hoy en nuestra sociedad.

Por eso es que no podemos mirar a un costado en una fecha que enluta a todos los argentinos y que lleva a la reflexión de todos, sin que sectores políticos intenten evitar que se debata la responsabilidad que cada uno tuvo en la tragedia que significó para el país el terrorismo de Estado, el golpismo y la violencia armada. Fuimos y somos el partido político que defiende la libertad de los hombres y las mujeres, como derecho rector de un pueblo libre.

También somos el partido político, que cuando habla de Memoria, Verdad y Justicia, lo hace desde las convicciones en las que nuestro Presidente Raúl Alfonsín, en épocas complejas promovió el juicio a las Juntas Militares y la persecución penal a las cúpulas guerrilleras. El juicio a las Juntas fue y es único en el mundo: en ningun otro país un tribunal civil juzgó a militares por crímenes cometidos durante esa época. También el Presidente Alfonsín, fue quien creó bajo su gobierno la CONADEP que presidió Ernesto Sábato, permitiendo al día de hoy reconstruir la base de lo ocurrido en el período más sangriento del país. Y recordar tambien que fue Alfonsín quien creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que todavía hoy sigue encontrando hijos de desaparecidos para ayudarlos a recuperar su identidad. Todo esto, mientras el Partido Justicialista avalaba la autoamnistía militar, se negaba a integrar la CONADEP y convocaba a un paro nacional contra el Presidente el mismo día en que empezaban los juicios.

Algunos prefieren usar estas fechas para construir un relato que esconda lo que no hicieron cuando había que hacerlo. Pareciera que no quieren que se hable de los miles de desaparecidos que registró el país mientras gobernaba María Estela Martínez de Perón, de las organizaciones que no bajaron las armas ni aún contra un gobierno de su propio partido electo por el voto popular o de la Triple A. Pareciera que no quieren que se hable de esas responsabilidades que desembocaron en la tragedia del golpe. Pareciera que no quieren que se hable del decreto que ordenaba aniquilar a la subversión y que fue firmado por el gobierno peronista de 1973 – 1976. El radicalismo sí quiere hablar, porque es preciso que la sociedad conozca en su total dimensión el espanto en el que fue sumida por la violencia política y el terrorismo de Estado.

Pero también queremos que no se esconda el presente detrás del pasado. Para poder salir adelante como sociedad necesitamos que la dirigencia política en su conjunto trabaje en pos resolver los problemas del ahora y en cómo enfrentar las desigualdades y la violencia que hoy padecemos miles de argentinos. Por ello es que vamos a destacar siempre, en personas como Lisandro Enrico el rol importante del dirigente político que transforma la palabra en acción y que defiende desde su pensamiento, la libertad y el estado de derecho.