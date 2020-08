Se recuperó del coronavirus, fue a donar plasma y lo rechazaron por ser homosexual

El joven tiene 29 años y es de San Lorenzo. La situación ocurrió este viernes en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y será denunciada ante el Inadi. “Según el médico realizo prácticas sexuales peligrosas”, relató Emiliano.

Emiliano Ivaldi tiene 29 años, vive en San Lorenzo y es donante voluntario de sangre hace diez años. Se contagió de coronavirus y fue dado de alta hace más de dos semanas. Fue a donar plasma al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, pero lo rechazó un médico por ser homosexual. “Según el médico yo realizo prácticas sexuales peligrosas“, contó.

El joven relató la discriminación sufrida en diálogo con el programa Esto se baila así (Radio 2). “Tengo el alta de coronavirus desde el 10 de agosto. Consulté al 0800 para donar plasma y me ofrecí como voluntario. Me puse en comunicación con el titular del Cudaio y me derivó al centro de hemoterapia de Rosario. Ahí me consiguieron turno en el Eva Perón por cercanía a mi casa”, indicó.

“Cuando llego al hospital empezó el proceso clásico que para mí es habitual porque dono sangre desde 2009. En la entrevista te preguntan si tuviste relaciones sin protección, si compartiste jeringa. Y una de las preguntas que está sobre el final y es de gran debate, es si tuviste relaciones con otro hombre en el mismo año“, señaló el joven sanlorencino y agregó: “Respondí que sí. Estoy de novio hace cuatro años”.

De acuerdo al relato de Emiliano, en ese momento “el médico dio por finalizada la entrevista, no terminó el cuestionario. Fue el determinante para rechazarme como donante de plasma. Me dijo que hay ciertas infecciones que tienen un período ventana de un año en manifestarse y más en homosexuales porque tenemos relaciones peligrosas, de alto riesgo“.

“Traté de argumentar un poco. Fue un acto estigmatizante. Sobrepasó lo discriminatorio. Y me pidió que no lo tome como un rechazo”, subrayó.

El joven adelantó que hará la denuncia ante el Inadi y que el titular del Cudaio le expresó su apoyo.

Fuente: Rosario 3