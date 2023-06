Maxi Pullaro le envió a Perotti propuestas sobre Justicia y Seguridad

🔊 LEER NOTA



En la jornada del viernes 30 de junio el precandidato a gobernador Lic. Maximiliano Pullaro de la lista Santa Fe Puede por el frente Unidos para Cambiar Santa Fe, le hizo llegar al gobernador Omar Perotti a través de sus equipos técnicos, un documento sobre acciones y propuestas en el área de Justicia y Seguridad.

La nota firmada por Pablo Cococcioni, Omar Pereira y Gabriel Chumpitaz, representantes de los equipos técnicos de Pullaro se presenta en el marco de la convocatoria a la Mesa de Diálogo por la Seguridad Ciudadana, organizada por el gobierno provincial.

Al respecto el Dr. Pablo Cococcioni comentó que: «Luego de dos reuniones de esta mesa de diálogo, advertimos que lo que se esta haciendo un poco es tratar que se hable los factores de largo plazo como la cuestión social y otros estamentos del Estado ajenos al gobierno, como las fiscalías y agencias federales, y de alguna manera diluir la responsabilidad política por el gobierno de la seguridad. Nosotros en un proceso electoral creemos que el gobierno tiene que explicar que se esta haciendo con la policía, con las cárceles y con la investigación criminal y nosotros desde la candidatura de Maxi Pullaro, queremos contarles a la ciudadanía que proponemos sobre estas cuestiones fundamentales.»

«Es una lastima que el gobierno no quiere que se hable de esto, nosotros vamos a seguir en esta instancia de diálogo, vamos a presentar propuestas concretas, para que la cuestión no se siga haciendo de puro reunionismo», agregó Cococcioni.

Luego a continuación detalló que: «Algunas de estas propuestas, son activar la ley de seguridad interior para exigir el concurso de la fuerzas nacionales; poner en marcha un plan de emergencia operacional, para sacar a la policía a la calle, incluso le damos algunas acciones para tener más efectivos en lo inmediato; armar una acción conjunta en las ciudades de Santa Fe y Rosario, que permita bajar y ganar los territorios donde hoy mandan los delincuentes; que los fiscales de Santa Fe puedan perseguir y reprimir el narcomenudeo, realmente tenemos que tener un consenso en adherir a la desfederalización y finalmente controlar la cárcel, y reimplantar el régimen de preso de alto perfil, que se haga por decreto, hasta que contemos una ley especial. Esta es nuestra posición frente al actual proceso de diálogo.»

