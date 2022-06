La provincia inició el reempadronamiento de pescadores artesanales

🔊 LEER NOTA



El operativo se realiza en toda la provincia para actualizar el padrón oficial.

La ministra de Ambiente y Cambio Climático Erika Gonnet, y el ministro de Desarrollo Social, Danilo Capitani, anunciaron el inicio del reempadronamiento de pescadores, en el marco del proceso de ordenamiento del sistema pesquero que viene llevando adelante el Gobierno de Santa Fe.

“Tomamos la decisión política de iniciar el reempadronamiento de pescadores, una deuda histórica del sistema provincial pesquero, que nos permite continuar avanzando de manera conjunta en la conservación de nuestra fauna ictícola”, señaló la ministra y detalló que “los equipos técnicos de ambos Ministerios ya están realizando los primeros operativos en el sur provincial, en la zona de La Picasa y en las comunas de Helvecia y Cayastá”.

“En el marco -continuó la ministra- de la emergencia hídrica nacional y la bajante histórica del río Paraná que nos toca atravesar desde 2020, cómo gobierno provincial hemos decidido tomar un rol activo, de hecho fuimos la única provincia del país en brindar un aporte económico sostenido con el objetivo de mitigar los efectos de la situación”.

“Desde el punto de vista de lo social, la respuesta que hay que dar es inmediata, y para nosotros es una oportunidad enorme este reempadronamiento, para demostrar que queremos regularizar la situación y lograr que no se cometan más injusticias”, comentó el ministro de Desarrollo Social. Hay muchos pescadores que ya no lo son y siguen estando dentro de esos listados. Y hay muchos pescadores que no están en los listados oficiales todavía, por eso el objetivo de este reempadronamiento es seguir ordenándonos”, finalizó Capitani.

La actividad tuvo lugar en la Fábrica Cultural El Molino, donde los funcionarios se reunieron con los equipos técnicos que estarán llevando adelante los relevamientos en territorio, quienes expusieron los detalles de las recorridas y adelantaron el cronograma previsto.

Durante las visitas a las localidades, el Gobierno de Santa Fe, a través de los Ministerios de Ambiente y Cambio Climático, y de Desarrollo Social, convoca a los pescadores de la zona y lleva adelante la inscripción y renovación de las licencias de pesca artesanal, ya sea comercial o de subsistencia, la actualización de obleas identificatorias de embarcaciones y el control de las mallas autorizadas. Durante el encuentro estuvieron presentes el secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, Ignacio Martínez Kerz y el asesor técnico del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, Gaspar Borra.