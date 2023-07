Clara García: Vamos a superar la emergencia educativa que deja Perotti

🔊 LEER NOTA



Los precandidatas a gobernadora y a diputada provincial dentro del espacio Unidos para cambiar Santa Fe participaron de una jornada sobre educación junto a docentes, directivos y especialistas que tuvo lugar en La Usina Social, en Rosario. También estuvieron los precandidatos a vicegobernador, Eugenio Fernández; y a intendente de Rosario, Enrique Estévez.

García no dudó en afirmar que la provincia de Santa Fe “está viviendo una emergencia en materia educativa que, según dijo, no solo tiene que ver con el impacto de la pandemia sino con la manera de gestionar el sistema educativo por parte del gobierno de Omar Perotti, que nunca tuvo una política para el área. Esa es la única foto de estos casi cuatro años”, graficó. “Pero este encuentro -señaló- ya tiene que ver con el futuro y con el desafío de volver construir una política educativa para la provincia de Santa Fe. Y eso no puede lograrse de otra forma que en diálogo real con docentes, directivos, especialistas y también las familias; visitando escuelas a lo largo y ancho de la provincia. Los problemas y necesidades de la escuela se conocen estando en la escuela”.

En el mismo sentido, Fein mencionó “la necesidad de pacificar las escuelas y reconstruir la convivencia”, pero al mismo tiempo definir “los lineamientos de una política que permita que niños, niñas y adolescentes salgan de la escuela con los conocimientos necesarios, que accedan al equipamiento adecuado en un contexto donde la brecha digital ha dejado atrás a muchos. Hoy la escuela no da respuesta a las familias y no genera interés en los jóvenes”.

“Por eso tenemos que establecer cuáles serán esos aprendizajes prioritarios para los próximos años, las herramientas concretas para el desarrollo personal de los jóvenes, que les permitan insertarse en el mundo laboral. Tenemos 100 mil chicos y chicas fuera del sistema educativo; los vamos a ir a buscar como ya lo hicimos con el programa Vuelvo a Estudiar cuando estuvimos en el gobierno de Santa Fe”, continuó.

“No nos vamos a resignar a que tengan menos de 180 días de clases –enfatizó Fein-, vamos a poner todo para que aprendan y puedan ser evaluados en relación a las metas establecidas por la propuesta educativa que definamos. A eso nos comprometemos, a implementar políticas públicas de calidad y eso es lo que nos podrán reclamar”, aseveró.

Fernández, por su parte, coincidió en la necesidad de “recuperar el diálogo, el encuentro, la escucha y un plan para la educación. Este gobierno –en referencia a la administración de Perotti- no ha tenido nunca esa sana costumbre. Sus funcionarios volvieron a la gestión provincial después de más de una década con un Estado y una sociedad completamente distintos, y con estudiantes y familias que tenían otras necesidades. No lo entendieron, subestimaron el trabajo de la comunidad educativa, la realidad en la que vivimos y hoy pagamos las consecuencias”, describió.

“Los planteos que surgieron en este encuentro –continuó- no distan de los que escuchamos en cada visita a una escuela, en cada recorrida o en cada mensaje de docentes y familias que nos cuentan alguna preocupación por lo que está pasando con la educación, que no se puede construir desde un escritorio con marchas y contramarchas”.

Fernández, quien es docente desde hace 20 años y director del Instituto Superior N°12 “G. Gori” de Santa Fe desde 2021, también se mostró “optimista. Creo y confío en la enorme cantidad de educadoras y educadores, directivos, asistentes escolares que hacen un laburo incansable todos los días. Creo en la enorme capacidad de resiliencia de nuestro sistema educativo y en la posibilidad de volver a tejer todos los lazos que hoy están desaprovechados con liderazgo y propuestas claras”.

POR UNA LEY DE EDUCACIÓN PARA SANTA FE

Por su parte, García habló de una “tragedia educativa, que muestra a niños y niñas pequeños que no están alfabetizados y a adolescentes que salen de la secundaria sin preparación para el trabajo”.

“La marca del gobierno de Perotti –remarcó- es que no hay planificación ni mantenimiento de los edificios, falta de equipamiento tecnológico y un enorme trabajo de los y las docentes para sostener el dictado de contenidos y también una situación social donde la escuela se transformó en un lugar de contención para las familias. Eso se cruza, además, con la inacción y la ineficiencia para frenar el delito y hoy vemos amenazas y balaceras a instituciones que jamás imaginamos que serían violentadas”.

En ese marco, agregó: “Tenemos que recuperar una escuela que eduque para el futuro, que sea un lugar de convivencia y pacificación y por eso hoy nos reunimos para escuchar los que tienen para decirnos los distintos actores del sistema”.

La actual diputada provincial consideró “ineludible convocar a un encuentro santafesino por la educación que movilice a toda la provincia para sancionar por fin una Ley Provincial de Educación, algo que a este gobernador nunca le interesó; Perotti no planteó ningún tipo de debate sobre ningún aspecto de la educación: ni los contenidos curriculares, ni la formación y la carrera docente, ni la planificación de obras de infraestructura, ni el vínculo educación-trabajo que es tan estratégico”, enumeró.

“Durante el gobierno de Miguel Lifschitz se llevó a cabo un proceso participativo que derivó en un proyecto que logro la media sanción de la Cámara de Diputados y, como otras tantas iniciativas, quedó sepultada en el Senado”, rememoró.

García advirtió que “hoy la situación cambió, se agravó; la pandemia reveló nuevas desigualdades. Vamos a reeditar aquella convocatoria para alumbrar un nuevo proyecto colectivo que brinde las herramientas para hacer frente a los nuevos desafíos educativos”.

En la oportunidad, también estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Pablo Farías; los diputados Lionella Cattalini y Joaquín Blanco; el precandidato a concejal de Rosario, Pablo Seghezzo.

LOS PANELES Y EJES DE DEBATE

La jornada contó con la participación de destacados expositores como Andrés Delic, Secretario General Adjunto de la Organización de Estados Iberoamericanos, quien disertó sobre la situación actual y las metas educativas a nivel global; y el doctor en Educación, José María Tomé, especialista en educación inclusiva, que abordó el problema de la alfabetización y las metodologías y organización escolar para atender la emergencia educativa. En el panel central de la «Educación para la Paz y Convivencia” Silvia Ottman y Flavia Turcetti propusieron estrategias de abordajes de la violencia y relaciones con la comunidad.

Sobre alfabetización, aprendizajes prioritarios para los próximos cuatro años, también disertaron Alejandra Rossano y la exdirectora provincial de Estadísticas Educativas Patricia Cosolitto.

Sobre el eje «la Gestión de la emergencia educativa, gobierno presente y acompañamiento. Los nuevos desafíos educativos» fueron panelistas el ex viceministro de Educación Jorge Marquez, el exsubsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pablo Fernández y la supervisora María Gabriela Furia

En otra otra dimensión de la alfabetización en múltiples lenguajes, en el tercer panel se abordaron problemáticas como el cambio climático y las energías renovables, la transformación digital y la inteligencia artificial, con la participación de Gastón Saez de Arregui, Ariel Bouhier y Andrés Croce.