Clara García: El discurso de Perotti fue largo y frío, el de un hombre en retirada

La diputada provincial acusó al Gobernador de tener un mensaje “cínico” por instar a que no se use la crisis de seguridad durante la campaña electoral “cuando fue él, precisamente, quien lo utilizó con eslóganes vacíos y sin tener un plan ni equipos preparados. Claro que hay que hablar de la inseguridad, no con frases vacias sino dando la cara, explicando cómo vamos a salir de esta situación tan grave que deja su gestión”, retrucó.

La diputada provincial Clara García afirmó que el discurso del gobernador Omar Perotti para inaugurar el 141º período ordinario de la Legislatura fue “tan largo como frío; propio de un hombre que termina su gestión, que se habló a sí mismo -y lo que es peor-, se engañó a sí mismo porque describió a una provincia de Santa Fe que no es tal. La falta de acompañamiento y de apoyo que se notó en el recinto dio cuenta de ello”.

«Ya pasaron casi 4 años de gestión comentando la realidad, destruyendo lo que funcionaba, culpando al «pasado» y esperando de brazos cruzados que Nación dé respuesta. El gobierno de Perotti está llegando a su fin», resumió García y sentenció: «Fue un discurso sin autocrítica y sin ningún reconocimiento a los proyectos que aprobamos desde la Legislatura».

Consultada sobre el llamado del gobernador para que la crisis de seguridad no se use como tema de campaña electoral, respondió: “Me parece un mensaje muy cínico porque fue él, precisamente, quien utilizó esa cuestión engañosamente durante su propia campaña para la gobernación. No hay que usar a la inseguridad de manera irrespetuosa, ni caer en eslóganes vacíos cuando no se tiene un plan, como fue su caso; pero claro que hay que hablar, dar la cara y decir cómo vamos a salir de esta situación tan grave que deja su gestión”, respondió.

La legisladora también cuestionó al mandatario y marcó contradicciones en cuanto a la relación con la administración de Alberto Fernández: “Afirmó que Santa Fe es la provincia que mayor nivel de inversión en obras recibe del gobierno nacional cuando hay informes públicos que muestran que estamos entre los últimos distritos. Fue opositor para criticar a la Nación cuando habló de seguridad y fue oficialista cuando contó como propios los fondos para la sequía, aún cuando sabemos que se ha hecho muy poco”.

La referente socialista se refirió, asimismo, al pasaje donde el gobernador criticó la situación financiera heredada de la gestión anterior: “Cuando alguien miente, esa misma persona es la que peor queda”, comenzó por señalar y agregó: “No hay más que repasar los números para ver que fue Perotti quien no quiso pagar los sueldos de diciembre de 2019; estaba ofendido porque no le habíamos votado una ley de Emergencia que luego se vio que era innecesaria. Jugó con los empleados públicos. Lo hago cargo de no haberles pagado en tiempo y forma ese primer sueldo”, afirmó.

Para cerrar, la legisladora afirmó que se acercan momentos de definición en Santa Fe y consideró que en la provincia «hay una esperanza, que nace de estar unidos, y ésa será la fuerza de Santa Fe».