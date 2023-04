Ciancio: “Con Maxi Pullaro gobernador renovamos la confianza y volvemos a creer en Santa Fe”

🔊 LEER NOTA



La diputada provincial Silvia Ciancio, participó el martes 25 de abril del lanzamiento en Cayastá de «Unidos para Cambiar Santa Fe». Lo hizo flanqueada por una comitiva integrada por la presidenta comunal de Elortondo, María Isabel Bosco, y el ex presidente, Javier Picinato.

El reciente lanzamiento del pre candidato a gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue la oportunidad de sellar los compromisos del frente opositor que integran la UCR, el PRO, el Partido Socialista, Creo, UNO, GEN, PDP, ERF, Unir, y Ucedé. Tal como insistieron en el documento que firmaron todos los partidos, no es un pacto electoral, es un acuerdo político y la respuesta a una “demanda ciudadana para poner en marcha otra vez la provincia”.

En ese encuentro, asistieron referentes políticos de distintos puntos de la provincia, entre los que se encontró la diputada Silvia Ciancio, junto a una comitiva de Elortondo que viajó especialmente para estar presente en esta actividad: “Fue un hecho histórico porque sentamos las bases. Estamos convencidos que con planes, decisión y equipos vamos a sacar adelante a la provincia, porque Santa Fe puede estar mejor en seguridad, impulsar la producción y el trabajo, y recuperar la calidad educativa”, aseguró la legisladora tras el acto.

Ciancio, destacó que con “Maxi Pullaro eso es posible” y que con “diálogo, consenso, trabajo mancomunado y compromiso democrático para transformar la provincia”, se inició el camino fundacional de este espacio.

La diputada provincial, resaltó que “Maxi tiene que ser el próximo gobernador porque conjuga juventud y experiencia, porque recorre cotidianamente cada punto de la provincia” y porque además es un “trabajador incansable y entiende cabalmente que esto no es para improvisados”.

“La provincia de Santa Fe está pasando por una de las situaciones más críticas de su historia. Es urgente recuperar la credibilidad en las instituciones y construir una convivencia armónica. Y esto no se hace con discursos, es fundamental la formación de equipos técnicos que den respuestas concretas a las problemáticas cada vez más complejas”, reflexionó.

En esta línea de argumentos, apuntó: “Recuperar la escuela como espacio de aprendizajes, los espacios públicos como lugares de encuentro, terminar con las mafias, reducir los índices de pobreza, entre otros, son los enormes desafíos del nuevo gobierno provincial que asumirá en diciembre. No será tarea fácil, mucho menos imposible. Maxi ha demostrado con creces tanto su honestidad y capacidad de trabajo, como su generosidad para la construcción de saberes”.

Y siguió: “No hay transformación posible si no es en equipo, nadie puede solo. Y Maxi Pullaro es un constructor de consensos, de respeto a las diferencias y puesta en valor de las coincidencias. Es la síntesis que necesitamos para construir una provincia más equitativa, justa y solidaria. Donde caminar por la calle sea un placer y no un peligro, donde estudiar y formarse sea un derecho y no un privilegio”.

“Honestidad y capacidad son dos características de Maxi Pullaro, que será nuestro gobernador a partir del 10 de diciembre de 2023”, cerró Silvia Ciancio.