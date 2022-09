Lewandowski: Necesitamos un país que se industrialice, diversifique sus producciones y no solo exporte desde la economía primaria

🔊 LEER NOTA



El Senado de la Nación aprobó por unanimidad, entre otros temas, el régimen de promoción para la industria automotriz. El senador nacional Marcelo Lewandowski acompañó el proyecto oficial.

“Saludo este tipo de leyes y que tengamos el consenso necesario. Necesitamos un país que se industrialice, diversifique sus producciones y no solo tenga la posibilidad de exportar desde la economía primaria sino en todos los rubros”, destacó.

Lewandowski resaltó que la industria automotriz genera el 6 por ciento del empleo registrado, con 650 mil trabajadores en 11 terminales y 400 autopartistas. Citando números de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) el senador destacó que “la producción automotriz de la provincia presentó en junio de este año una suba del 40 por ciento interanual y del 135 por ciento en el primer semestre”. “Los empresarios nos dicen que necesitan mano de obra capacitada y que no la encuentran. Es un cuello de botella por el que tenemos que preocuparnos para que los jóvenes ingresen en las capacitaciones necesarias para las nuevas tecnologías”, indicó.

Asimismo valoró: “FISFE también muestra cómo 21 de las 24 actividades que tienen que ver con la industria están creciendo. La actividad fabril en Santa Fe subió un 18 por ciento por encima de 2018 y un 6,6 por ciento superior a junio de 2017”. “Tenemos para señalar el crecimiento de la industria metalúrgica y la gran cantidad de puestos de trabajo que están ascendiendo en casi todos los rubros de la industria provincial. No es una casualidad todo lo que está ocurriendo”, remarcó y contrastó: “La producción de maquinaria agrícola en Santa Fe había caído un 90 por ciento interanual en 2019; muchas empresas estaban al borde del nocaut y hoy hay pleno empleo. Hoy el problema es la posibilidad de comprar los insumos para seguir produciendo, donde hay un cuello de botella. Los dólares cuando tenían que ponerse a producir se fueron y no justamente fueron para producir”.

“En 4 años se perdieron 135 mil puestos de trabajo registrados en toda la nación. La industria automotriz presentaba en 2019 una contracción interanual del 33 por ciento; la caída de las ventas había llegado al 56 por ciento y solo se estaba utilizando el 25 por ciento de la capacidad instalada”, recordó. “Si no hubo una crisis mayor fue por el trabajo de Smata en el sector, que se sentó con la automotriz más grande que tenemos en la provincia para que los trabajadores no quedaran fuera del circuito. Capacitar a un trabajador no es sencillo y la mano de obra capacitada es fundamental. Muchos empresarios hicieron lo imposible en 2019 para sostener a su planta de personal capacitada; si los dejaban les hubiese costado muchísimo recuperarla, capacitarla y tenerla al frente en esas posibilidades”, indicó.

En línea con lo expresado, Lewandowski valoró que Banco Nación ya haya otorgado créditos por 2 billones de pesos a tasa negativa. “Saludo que esta sea la política. No es todo lo mismo. No es mágicamente que el Banco Nación en lugar de dársela a solo una empresa que fundió a muchos productores de Santa Fe la haya distribuido equitativamente”, dijo y agregó: “En solo un día en Expoagro, en San Nicolás, otorgó créditos al sector agropecuario por 1500 millones de pesos y algo similar ocurrió en Agroactiva, en Armstrong”.

“No todo es lo mismo. En Argentina tuvimos procesos de endeudamiento y desindustrialización que comenzaron con el proceso y cada tanto se repiten”, señaló. “En el país tenemos agua y una de las reservas más importantes de litio del mundo. Esa es la principal discusión de los próximos años. Que no nos lleven puestos. Si los trabajadores y los empresarios no tenemos en cuenta adónde queremos llevar a la Argentina lo vamos a sufrir a corto plazo”, alertó.

El “Régimen de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz – Autopartista y su cadena de Valor” declara sector estratégico a la producción autopartista y plantea medidas para promover inversiones y beneficios fiscales como la exención del derecho a la exportación hasta el 2031.

El objetivo del proyecto es asegurar una mayor producción, exportaciones y empleo en las terminales y empresas autopartistas. Además contempla beneficios para las inversiones automotrices. Entre ellos aparece la devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), estableciendo que el plazo de devolución se reducirá de seis a tres años y, en el caso de la amortización de bienes de capital, de cinco a tres años.