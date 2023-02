La Federación Agraria se moviliza ante la situación del campo

🔊 LEER NOTA



Ante la angustiante situación que se vive en el campo por sequías reiteradas que año a año se van acentuando y después de realizar reuniones con varios distritos la conducción de la Federación Agraria Argentina convoca a una asamblea para el 28 de febrero.

Así lo expresó la dirigencia encabezada por su Presidente Carlos Achetoni, su Vice 2º Marcelo Banchi, el Presidente del Distrito VII Omar Barchetta, los Directores Néstor Perera, Carlos Marveggio y Marcela Fabrissin que se manifestaron en contra de las malas políticas del Gobierno Nacional, que eliminan un promedio de 5000 Productores por año.

A su vez, surge la necesidad de «pararse e interpelar no solo al gobierno, sino a todo el arco político, porque la situación climática no ha hecho más que poner en evidencia la falta de políticas para el agro, ya que de haber buenas políticas, hoy no se estaría pensando en cómo se va a subsistir este año, sino que estaríamos proyectando la producción del año próximo», comunicaron.

Luego de la reunión realizada en Pergamino y General Arenales, se establecieron los siguientes puntos más relevantes y urgentes:

Suspender impuestos a las ganancias.

Suspender bloqueo de cuentas.

Suspender apremios en Bancos.

Suspender embargos, cambiar la Ley de Emergencias por considerarla obsoleta.

Realizar reforma impositiva integral y progresiva.

Eliminar diferencial cambiario.

Establecer plan de eliminación de Retenciones.

Crear Seguro Multíriesgo.

Desde la conducción solicitan que para que este pedido se logre escuchar hay que conseguir una asamblea con un número de Productores representativo, porque hasta el momento el Gobierno ha hecho oídos sordos a los reclamos o nos han ofrecido paliativos que mueren en el enunciado, ya que son inalcanzables para el productor por la cantidad de trabas que traen en la letra chica, manifestó la dirigencia de la FAA.

Además, expresaron que esta situación afecta no solo al productor sino al resto de la población atravesando a todos los estratos sociales de los pueblos del interior.

La asamblea se realizará el 28 de febrero de 2023 a partir de las 8 hs. en Autopista Rosario – Buenos Aires y Ruta 90 como punto de reunión.