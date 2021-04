Venado Tuerto: Enrico pidió al gobierno provincial retomar la obra abandonada en el viejo hospital

Tras una reunión con autoridades del Municipio, Concejo Municipal y distintas entidades judiciales, el senador Lisandro Enrico volvió a pedir al Gobierno de la Provincia que se retome la obra de recuperación y puesta en valor del edificio del Viejo Hospital de Venado Tuerto; inmueble enquistado en el corazón del barrio Alejandro Gutiérrez que hoy solo se ha convertido en ruinas por la decisión provincial de frenar los trabajos.

“Todos coincidimos en que es una pena ver al Viejo Hospital en estado de abandono cuando realmente había un proyecto en ejecución para refaccionarlo. Desde el gobierno santafesino se tomó la decisión de frenar una obra que ya había avanzado en su primera etapa”, expresó Lisandro Enrico al concluir la reunión desarrollada en el Municipio.

A su vez, agregó : “Se lo estaba transformando en un centro al servicio de la comunidad y en consecuencia, este inmueble renovado también iba a revitalizar el movimiento económico tanto en el barrio Alejandro Gutiérrez, como así también en sus barrios cercanos. Con distintas instituciones de la ciudad estamos solicitando que el gobernador Perotti (Omar) escuche este pedido y vuelva a poner en marcha las obras que se paralizaron”.

Juntos abordan una solución

Los participantes de la reunión, como el presidente del Colegio Abogados, Alberto Turcarto; los fiscales Damián Casullo y Juan Pablo Lavini Rosset; el defensor regional, Mariano Mascioli; el intendente, Leonel Chiarella; y el presidente del Concejo Municipal, Juan Ignacio Pellegrini; se unieron al impulso del senador Enrico para seguir insistiendo por la terminación de una obra que se comenzó en 2019 y quedó en estado de abandono.

Pese a las invitaciones no pudieron estar presentes los funcionarios del Gobierno Provincial como el secretario de Justicia, Gabriel Somaglia; o la ministra de Obras Públicas, Silvina Frana. Por ello, se concluyó en que pronto se volverá a organizar un encuentro para tratar de abordar esta problemática entre todas las partes.

Evitar la usurpación

Además, el senador mostró otra preocupación, compartida con los vecinos más cercanos al edificio en cuestión: “Nuestro pedido también se funda en proteger a los venadenses que viven en esa zona. Hoy el Viejo Hospital de ser un espacio en reconstrucción pasó a ser un sitio desierto, en peligro de usurpación, que puede ser utilizado para encubrir delitos. Si la Provincia no cumple con lo presupuestado, proyectado y con las actas firmadas; lamentablemente todo va camino a transformarse en el “Borda” de Venado Tuerto”.

Por último, Enrico señaló que la importancia es dar continuidad a las obras en el lugar y en este sentido respondió: “El proyecto de obra adjudicado tiene como finalidad construir el Centro de Justicia Penal en las instalaciones del ex Hospital Gutiérrez. Por ahí, existe la posibilidad de darle otro destino al inmueble, pero pensemos en que si esto ocurriese, realizar un nuevo proyecto no es un trámite que se resuelve de un mes a otro, sería un retroceso total. Llevaría muchos meses en construirlo, que pase por todas las instancias administrativas y que se active. No es lo que necesita hoy esta situación que ya lleva más de 500 días de abandono. Necesitamos urgente que el gobierno de la provincia brinde una respuesta y una acción concreta a esta problemática”.