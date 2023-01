Teodelina: Se espera un éxito rotundo en la 15º Feria de Arte Criollo

🔊 LEER NOTA



Llegando febrero, las localidades de la zona comienzan a palpitar lo que será la feria más importante de la región, y que desde hace quince años no para de crecer cuantitativa y cualitativamente. De hecho, solo como adelanto, la comisión organizadora indicó que el número de stands superó los 200, sin contar los buffets que están a cargo de instituciones locales (más de 15); y un sector gastronómico de food trucks (modalidad que se implementó este año).

Desde la mencionada comisión, se indicó que este año se hizo una fuerte apuesta para elevar el nivel de la feria, trabajando sobre varios vectores que hacen al brillo del producto final. Por ejemplo, se puso especial énfasis en que no haya reventa de productos, sino que todos los expositores debieron demostrar que son ellos quienes elaboran las artesanías que se venden; garantizando de esa forma que se trate de una feria verdaderamente artesanal. Por otra parte, se habilitó un sector para quienes no hacen artesanías, pero que sí se dedican a las pequeñas industrias. En ese caso, no podrán vender los productos que fabrican, pero sí hacer publicidad de los mismos.

A la hora de hablar de gastronomía, se puso especial énfasis en la gastronomía criolla (asado, encurtidos caseros, fiambres, chacinados, empanadas, etc); pero también se abrió el abanico a nuevas propuestas, que estarán ubicadas en diferentes sectores denominados «patios de comida», buscando que la oferta supere ampliamente lo pretendido por la demanda. En ese aspecto, se contará con tres patios de comida bien demarcados, más los espacios que cada gastronómico arme delante de su stand para ofrecer sus productos.

La feria, que será el sábado 11 y domingo 12 de febrero a partir de las 18; este año contará con un escenario mucho más imponente. Y a la hora de hablar de los números o cantantes que pasarán por ese contexto, se indicó que «sería mucho más fácil traer un artista o cantante consagrado, pero nos parece mucho más importante ser o funcionar como una gran vidriera regional en la que se exhiben los talentos que mañana brillarán en los escenarios del país», subrayaron desde la organización. De hecho, nombres como Franco Massignani, Melina Salvay, Santiago Pace y José Galace -que vienen de presentarse en festivales como Cosquín o Jesús María-, se unirán el mismo escenario que los valores locales y regionales, funcionando ese espacio y esta feria como plataforma de lanzamiento de talentos que -de otra manera-, se encuentran con cientos de impedimentos a la hora de mostrar su arte. «Entendemos que sería mucho más fácil contratar a un artista de gran renombre, pero terminaríamos siendo un gran recital con una feria que acompaña eso, y justamente no es lo que buscamos. No queremos que el mayor caudal de dinero se vaya en artistas que a veces ni conocen nuestra realidad; sino que vaya a los bolsillos de quienes nos conocen y, además, estamos dándoles la oportunidad de mostrar su talento», remarcaron.

En ese sentido, se indicó que los espectáculos comenzarán el día sábado desde las 18; con el tradicional desfile de centros tradicionalistas; para dar paso luego a los espectáculos de ballets folclóricos, banda oficial de Teodelina, y músicos. Como cierre, se presentarán Melina Salvay y Franco Massignani. El domingo, en tanto, el escenario se abrirá a las 18 con la presencia de valores locales, para culminar la noche con José Galante y Santiago Pace.

Paralelamente, y como es tradición, continúa abierto el Balneario «El Edén», que congrega a miles de turistas los fines de semana, quienes el 11 y 12 de febrero podrán, además, disfrutar de esta feria.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 3462-339000.