Senador Enrico: Ramiro Aguilar no debe seguir al frente del 107 en Venado Tuerto

El senador Lisandro Enrico emitió una fuerte crítica sobre la situación que hoy atraviesa el sistema de emergencia 107, remarcando que la continuidad del Dr. Ramiro Aguilar en la coordinación de este servicio es insostenible, dado que el principal responsable posee distintas acusaciones de los mismos compañeros de trabajo como Médicos, enfermeros y personal, quienes han confesado ser maltratados, padecer persecución y aprietes de parte de Aguilar.

Al respecto, el senador señaló: “Las faltas de comportamientos y respeto del Dr. Aguilar con sus pares, se suma a las investigaciones y denuncias penales que avanzan sobre su persona por defraudación del Estado, por facturación de guardias que no se hicieron, y por cobros de servicios no prestados que fueron directamente a las manos de Aguilar. Un caso de corrupción que la Provincia no puede seguir omitiendo”.

“No se puede sostener más en ese cargo de coordinador, los propios trabajadores de este sector de traslados en emergencias nos han hecho llegar sus solicitudes de que Aguilar sea movido del cargo. Anteriormente, la diputada Silvia Ciancio se lo ha planteado a la Ministra de Salud, Sonia Martorano. También los trabajadores trasladaron estos reclamos al director de Salud de la región, el Dr.Pedro Bustos. Además de ser una persona que carece de buenos tratos, hay manejos de recursos y dinero en el sector que huelen a corrupción por parte de esta persona”, sentenció el legislador.

La gravedad de todo esto es que estamos hablando de un funcionario que continúa siendo investigado por la Justicia Penal, donde ya se tomaron medidas de allanamiento, levantamiento de secreto bancario por las denuncias de fabricación de guardias inexistentes, servicios y honorarios médicos inexistentes para quedarse con el dinero de esas guardias. Esto configura un delito grave y hace insostenible que el Sr. Aguilar siga al frente del SIES 107.

“No deja de preocuparnos la actitud militante de Aguilar, con atropellos y aprietes hacia el personal del 107, un servicio de traslado que creció mucho en los últimos años y que se consolidó como grupo de trabajo donde la unidad, la solidaridad, el entendimiento y el buen ánimo resultaron fundamental para sostener la tarea en meses tan complicados. Pero lamentablemente esta persona tiene otros modos que atentan contra lo logrado. Incluso por abuso del poder ha transmitido amenazas a Samcos de la región de frenarles el servicio de ambulancias si estas entidades de salud solicitaban ayudas a otros sectores políticos que no sean de su espacio”, afirmó Enrico.

“La presencia de Ramiro Aguilar por sus malos tratos, prepotencia, agresividad, persecución, y manoseo de las relaciones personales, más las intenciones de desplazar a muchas personas para reemplazarlas por sus familiares y querer mantener el manejo económico absoluto del servicio de ambulancias, hacen que realmente sea una gestión deplorable. Entendemos que urgente el Ministerio de Salud debe tomar medidas para remover a esta persona del cargo que ocupa”, afirmó Lisandro Enrico.

Pero lo que es mas grave, es que esta situación actual pueda repercutir en una caída de los servicios del 107 brindados a la comunidad. Por eso, las autoridades del Ministerio de Salud son las que tienen que actuar y no quedar en un rol de corresponsables si avalan la continuidad de Aguilar. No es un tema menor la cantidad de aprietes que ha emitido en la región, la falta de transparencia en la administración, y las amenazas de esta persona sobre los demás trabajadores en esta área regional, que se radica en Venado Tuerto y pertenece al Gobierno de Santa Fe.