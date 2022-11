Santa Isabel: Orciani obtuvo media sanción en dos proyectos muy importantes para la localidad

🔊 LEER NOTA



La Diputada Georgina Orciani obtuvo media sanción en proyectos que tienen por finalidad la expropiación de espacios en beneficio de la localidad de Santa Isabel- Dpto. General López.

La legisladora que integra el bloque UCR-Evolución encabezado por Maximiliano Pullaro, tiempo atrás había presentado dos proyectos diferentes que esta semana obtuvieron media sanción, esta gestión por parte de la diputada no tiene otro fin que beneficiar a la localidad de Santa Isabel.

En primero lugar, uno de sus proyectos requiere que se expropie la parte no utilizada de la casa del Banco Santa Fe (sucursal Santa Isabel), la cual originariamente había sido destinada a ser la casa de la familia del Gerente de la sucursal, pero hace muchos años está en desuso. La localidad de Santa Isabel se favorecerá de forma directa con esta gestión de la legisladora ya que se brindará un espacio para el desarrollo funcional inherente a la gestión de la Comuna de Santa Isabel en materia social, cultural, educativa y deportiva. “Este inmueble puede ofrecer un espacio para el funcionamiento de dependencias de la Comuna de Santa Isabel que actualmente no cuentan con un lugar adecuado a sus diferentes funciones, permitiendo el desarrollo y crecimiento de estas área” afirmó la Diputada.

El segundo proyecto presentado por Orciani, dentro de la misma temática, ordena expropiar y devolverles a los vecinos de esta localidad el espacio del “Laguito” que hasta el día de hoy no ha sido utilizado por la Dirección Provincial de Vialidad. La legisladora radical afirma que la conservación del terreno por parte del Estado, el cual no ha presentado ningún tipo de interés no logra otra cosa que perjudicar a los santafesinos y santafesinas que ven limitados sus derechos por falta de gestión en la utilización del mismo.

Ambos espacios se encuentran completamente inutilizados y perdiendo valor día a día, el desuso de estas instalaciones genera una sensación de abandono que trae aparejado el deterioro, con la consecuente mala imagen que daña indirectamente a toda la comunidad. “Reclamé que se cedan estos espacios a la Comuna de Santa Isabel para que allí se desarrolle parte de la vida de los y las isabelenses, garantizando el crecimiento y beneficio de los mismos” cerró la Diputada radical.