Provincia y Comuna de María Teresa activan la construcción del edificio de la Escuela Especial 2125

En la mañana del martes 3 de mayo, el presidente comunal de María Teresa Gonzalo Goyechea se reunió con la comunidad educativa de la Escuela Especial 2125, para brindarles detalles del comienzo de la construcción de un edificio propio para la institución.

El viernes pasado, en la Sede del Gobierno Provincial en Rosario, la Ministra de Educación Adriana Cantero hizo entrega al presidente comunal del plano de lo que será el edificio de la institución, de particular relevancia para la comunidad puesto que desde hace décadas se reclama.

Actualmente la escuela funciona en un local alquilado y, entre otros déficit, no cuenta con un espacio abierto para realizar actividades al aire libre, siendo que tales tareas contribuyen sustancialmente al desarrollo del proceso educativo. Allí funciona desde 1996. María Teresa viene reclamando la construcción de este espacio desde hace más de 10 años. “En el año 2018, durante el gobierno del Frente Progresista, vinieron al pueblo ministros, secretarios, legisladores de esa fuerza política. Hicieron un evento con malabaristas, bailarines, etc. y anunciaron el inicio de la obra. No pusieron ni un ladrillo. Todo eso generó más ganas de luchar y conseguirlo. Por eso padres, alumnos, docentes y cooperadores se han puesto codo a codo con nosotros y el gobernador Perotti para concretar esto que se pone en marcha”, comentó Goyechea.

La obra abarca una superficie cubierta de 661.46m2, y una semi cubierta al 50% de 86.97m2. En total serán 748.43m2, ascendiendo la inversión provincial a $89.811.600. Aulas, Salón de Usos Múltiples, administración y espacio para gabinete psicopedagógico son algunos de los espacios que se destacarán en la nueva construcción.

“El ministerio está trabajando en los pliegos para el llamado a licitación de la obra. Que podamos comenzar y llevar adelante la construcción del edificio tan soñado y por tantos años esperados es una excelente noticia para todo el pueblo, ya que siempre vimos el esfuerzo, la dedicación y el compromiso que ponen los docentes, padres y cooperadores”, concluyó el mandatario.