🔊 LEER NOTA



El jueves 27 de julio finalmente se dieron a conocer los números finales de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Con los resultados oficiales, se terminaron de definir las listas que van a competir en las elecciones generales de septiembre.

Cargos a Intendente de Villa Cañás

En Villa Cañás el escrutinio definitivo ratificó el amplio triunfo del oficialismo con el intendente Norberto Gizzi quedándose con el 58,44% dentro de la interna con un total de 2691 votos frente a la lista «Es con Vos» que obtuvo 1914 votos, con el 41,56%, lo que representa para Unidos para Cambiar Santa Fe un total de 4605 votos. Por su parte Acuerdo Ciudadano logró 454 votos.

El total de electores habilitados para votar fueron 8331 y 218 menores, sobre un total de 25 mesas escrutadas. El nivel de participación fue del 63,09% del padrón. Votos válidos 5196, votos afirmativos 5059, votos en blanco 137 y votos anulados 60.

De esta manera los candidatos confirmados para el 10 de septiembre son por Acuerdo Ciudadano, Jorge Oscar Pagani y por Unidos para Cambiar Santa Fe, Norberto Raúl Gizzi.

Cargos a Concejales de Villa Cañás



Acuerdo Ciudadano obtuvo 494 votos, el frente Juntos Avancemos con la lista Unidad Ciudadana consiguió 496 votos. En tanto dentro del espacio de Unidos para Cambiar Santa Fe, la lista Villa Cañás Puede encabezada por Guillermo Gallo obtuvo 2705 votos, lo que representa el 71,17% dentro la interna, ganándole a «Es con vos» que cosechó 1096 votos, es decir el 28,83%.

La conformación de las listas de Concejales será la siguiente:

Por Acuerdo Ciudadano, los titulares son: Lorena Beatriz Juáres, Fernando Alberto Díaz, Lorena Noemí Soto. Como suplentes acompañan: Marcelo Alberto Carranza, Rosalía Beatriz Jacobo y Marcelo Alberto Pagani.

Por Juntos Avancemos, los titulares son: María Valeria Depetri, César José Rodríguez, Rosana Noemí Madero Córdoba. Como suplentes acompañan: Ceferino Alejandro Medina, Clarisa Antonella Vergara y Diego Miguel Guerini Perino.

Por Unidos para Cambiar Santa Fe, los titulares son: Guillermo Nicolás Gallo, Mariana Molina, Sandra Melina Mori. Como suplentes acompañan: Federico Cabrer, Ayelen Milagros González y Danilo Ariel Napoli.

Departamento General López: Resultados cargos departamentales y distritales (Senador/Intendente/Concejal/Comisión Comunal)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Listados totales para el cargo de Gobernador de Santa Fe

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Listados totales para el cargo de Diputados/as de Santa Fe