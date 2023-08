María Teresa: La Comuna presentó el programa Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas

🔊 LEER NOTA



La iniciativa se trata de un proyecto que posibilitará el acceso a la vivienda en los lugares que no se alquilan por distintos motivos.

Desde la gestión de María Teresa, encabezada por su presidente comunal Gonzalo Goyechea, lanzaron un programa llamado «Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas».

«Desde un relevamiento realizado por la Comuna, se pudo observar que hay en la localidad más de 50 viviendas sin habitar por diversos motivos y que hay más de 70 familias buscando una vivienda digna para alquilar», remarcó Goyechea.

«Se realizaron entrevistas con los representantes de inmobiliarias locales, donde explicaron que dentro de los motivos por los que los propietarios decidían no alquilar eran que tenían recelo a que los inquilinos destruyan la casa y que, con el valor del alquiler, no les alcance para repararla, como asimismo que en ocasiones les costaba mucho realizar el cobro, por lo que preferían no alquilarla y evitar correr esos riesgos», prosiguió.

El programa Garantía Solidaria para el Alquiler de Viviendas

«Vista esta problemática, la Comuna es un organismo indicado para intervenir en la misma, brindando la posibilidad para que una familia que busca vivienda, pueda tener como una garantía solidaria, que en este caso sería la Comuna, brindando una seguridad más al propietario de que la vivienda va a ser entregada en buenas condiciones al finalizar el alquiler», continuó el jefe comunal.

Los requisitos para que los locatarios puedan acceder a este programa son: tener una garantía, no tener antecedentes de deudas por alquileres impagos, no tener deudas por falta de pago de tasas comunales y servicios urbanos. En este sentido, lo requerido para los propietarios es: tener una o dos viviendas y que el alquiler de viviendas no sea su fuente de ingresos principal.

«Si al finalizar el contrato de alquiler una vivienda no está en condiciones, luego de realizar los reclamos correspondientes por el propietario y/o inmobiliaria a los inquilinos, la Comuna intervendrá en la situación. Asimismo, a los propietarios que accedan a este programa, se les otorgará el beneficio de la exención del pago de la tasa urbana comunal», detalló Goyechea.

«Quiero remarcar que la Comuna no es una inmobiliaria, no tiene viviendas propias, no alquila viviendas de terceros. Simplemente va a salir de garante solidario. Cualquier persona que requiera mayor información, deberá acercarse a las inmobiliarias locales», finalizó el mandatario local.