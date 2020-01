María Teresa aplicará altas multas a desaprensivos que circulen con vehículos por calles anegadas

En el contexto de la inundación que sufrió María Teresa por las intensas lluvias que cayeron, el presidente comunal, Gonzalo Goyechea, realizó un posteo en su cuenta personal de Facebook titulado “Sabemos, saberes y sabidos”, donde recalca que no se debe circular por las calles anegadas y llama a la solidaridad de los vecinos.

“Sabemos que cuando llueve torrencialmente en nuestra localidad muchas familias corren riesgo que se les inunde la casa. Sabemos que a muchas viviendas les entra agua porque hay vehículos que no dejan de circular a pesar de la gran cantidad de agua que hay de cordón a cordón. Sabemos que cuando hay una cinta que corta una calle es para avisar que no se puede circular. Sabemos que no tendría que ser ni siquiera necesario poner una cinta cuando hay una calle anegada, porque en calle anegada no se debe circular, haya cinta o no haya cinta”, apuntó el dirigente local.

Además, advirtió que la Comuna aplicará multas “muy pero muy altas” a quienes no “entienden que en calles anegadas no se circula”. “Como prueba de la infracción van a servir las actas de los inspectores, las cámaras de seguridad o cualquier foto que saque un vecino perjudicado”, indicó Goyechea, y agregó que “les va a salir mucho más barato mandar el auto a un lavadero o salir a pasear los días que no llueva torrencialmente”.