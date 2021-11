Lisandro Enrico: «Los venadenses no merecemos que el gobierno provincial continué con el abandono del viejo hospital»

🔊 LEER NOTA



En el marco de la obra del Centro de Justicia Penal, en el edificio del viejo hospital de Venado Tuerto, el senador Lisandro Enrico continúa realizando gestiones y reclamos al Gobierno Provincial para que se retomen los trabajos y se concrete su ejecución de manera urgente tras años de abandono.

“Hace mucho tiempo que venimos reclamando por la continuación y finalización de esta obra que no puede seguir esperando y los vecinos del barrio Alejandro Gutiérrez no pueden seguir viviendo así, con un proyecto detenido hace años siendo que la provincia tiene los fondos para llevarla adelante y que siga en estado de abandono y sin custodia es un riesgo no sólo para la seguridad, sino que además existe una gran falta de higiene, limpieza y cuidado que tiene que ser atendido”, manifestó Enrico.

Gestiones de Enrico para que se concrete la obra

En relación a los reclamos que el Senador realizó sobre este proyecto, hay un pedido de informe sobre el estado de situación técnico – administrativa sobre la resolución de rescisión de la obra, además de saber si los equipos técnicos se encuentran trabajando en la elaboración de nuevos pliegos licitatorios, el plazo estimado en los cuales se proyecta volver a licitar la obra y la planificación de las tareas de limpieza, mantenimiento y custodia del predio.

En el mes de enero del año 2020 Enrico presentó un reclamo a la Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, donde solicitó la continuación de diversas obras, entre ellas el Centro de Justicia Penal de Venado Tuerto y, en agosto de ese mismo año, envió una nota al Director de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería solicitando que se informe sobre el estado de dicha obra.

Además, en el mes de octubre de 2020, Enrico nuevamente elevó un reclamo a Silvina Frana con el objetivo de que se reactiven los trabajos en el edifico del viejo hospital y se concrete el proyecto. Este mismo año, se reunió con la Ministra Frana y con Leticia Battaglia para conversar sobre esta obra.

En lo que respecta al año 2021, realizó un pedido de informe al Gobierno Provincial en el mes de marzo en el cual solicitó información sobre el estado de obra, plazos estimados de ejecución, planificación de las tareas, entre otras. También, en agosto, continuando con las gestiones, presentó una comunicación al Poder Ejecutivo en la cual pidió celeridad en el nuevo llamado a licitación de la obra. Además de tres solicitudes para que el proyecto sea incorporado al presupuesto provincial del 2021 y 2022.

Por otro lado, cabe mencionar que esta obra contaba con fondos provinciales aprobados en 2019 y que no se utilizaron para su ejecución, con un plazo de finalización de 10 meses, dejando el edificio del viejo hospital en una etapa de demolición y limpieza a medio terminar, con permanentes eventos de inseguridad que preocupan a todos los vecinos del barrio y de la ciudad.

Trabajos pendientes

Con respecto a los trabajos que se proyectaron, los mismos consisten en la conservación y recuperación del edificio original, con restauración de los pabellones, conservando su imagen y adaptando su interior al nuevo uso público.

La primera instancia fue la demolición de la edificación trasera que se encontraba en peores condiciones, como así también todos los agregados y tapiales perimetrales; estado en el que se encuentra actualmente.

También se proyecta un parquizado alrededor del edificio, una reja perimetral, recuperación de la explanada como espacio público, un acceso vehicular a las celdas y demás dependencias, contemplando todo lo relacionado a iluminación led, aire acondicionado, circuito cerrado de tv, datos, central telefónica y un grupo electrógeno.