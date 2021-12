Hughes: Un hombre con dos dosis y sin antecedente de viaje se infectó de la variante Delta

🔊 LEER NOTA



Llegando a fin de año y a pesar de que casi toda la población está vacunada contra el virus, comienzan a aparecer nuevos infectados y en su mayoría corresponden a la variante Delta, que en el caso del sur santafesino, fue tipificada en Venado Tuerto. Ahora, tras conocerse los nueve casos de San Gregorio (8 de ellos correspondientes a un contingente de alumnos que volvieron de su viaje de egresados a Bariloche) que son correspondientes a esta cepa, este jueves por la tarde se dio a conocer un nuevo caso.

Se trata de un hombre de 47 años oriundo de Hughes, que también dio positivo para esta mutación del Covid-19. El dato, es que el paciente -apuntan- tiene colocadas ambas dosis de la vacuna anticovid y no tendría referencia de viajes a algún punto del país o el exterior. En cuanto a los síntomas, presentaba cefalea, fiebre y dolores musculares, pero con buen estado de salud en general.

Vuelta del viaje y suspensión de actividades

En otro orden, la directora del Samco de San Gregorio, Alicia Simón, aseguró que los 8 estudiantes que dieron positivo de Covid-19 se encuentran en buen estado, transitando la enfermedad en sus domicilios y recibiendo el acompañamiento necesario del personal de salud, quienes a diario se comunican para conocer la evolución de los pacientes. A su vez precisó que son 9 los casos activos que tiene la localidad (todos variante Delta), uno de ellos sin tener vinculación con la comitiva estudiantil que retornó hace una semana de Bariloche.

“El jueves 25 de noviembre, un grupo de jóvenes ingresan al pueblo luego de un viaje que habían realizado a Bariloche, cumpliendo el aislamiento establecido por protocolo. Al sexto día, se les hace el PCR y tuvimos como resultado 8 positivos”, contó Simón, resaltando que “hasta ahora son todos cuadros leves, gracias a su salud y juventud, de todos modos, vamos haciendo un seguimiento telefónico para ir evaluando síntomas”.

En este marco también informó que los estudiantes contaban con una dosis de la vacuna contra el Covid y se encuentran a la espera de completar el esquema. “Al no tener las dos dosis no se considera con vacunación completa, incluso hablando con profesionales del Hospital Gutiérrez de Venado Tuerto nos dicen que, por el tiempo transcurrido desde la aplicación de la primera no se lograron generar aún los anticuerpos necesarios”, precisó. Cabe recordar que estos jóvenes recibieron dosis de la vacuna de Pfizer.

Simón también indicó que hay 22 personas aisladas, todos contactos estrechos de estos nueve casos. “La mayoría son familiares directos que se los van hisopando a medida que aparezcan síntomas. Este jueves tomamos algunas muestras para mandar a analizar a Venado Tuerto”, puntualizó

Actividades suspendidas

La profesional a su vez contó que la decisión adoptada por las autoridades y familias fue postergar el acto y fiesta de promoción, poniéndose como fecha posible el 18 de diciembre, aunque todo queda sujeto a la realidad epidemiológica y el estado de salud de los estudiantes y sus familiares.

Además, desde la Comuna se tomaron algunas otras medidas como la suspensión de actividades recreativas que estaban programadas y fortalecer los protocolos de cuidado. “Hacía siete semanas que no teníamos casos activos en San Gregorio y por eso consideraron posponer algunas actividades para más adelante a la espera de ver la evolución de la cadena de contagios”, enfatizó.

Por el momento, el ingreso y egreso a la localidad sigue sin restricciones, lo mismo que la vinculación con el resto de las localidades de esa mini región. “Estos chicos pertenecían a una misma burbuja que vinieron de una misma localidad. En este caso el cumplimiento del aislamiento es un aspecto central para evitar la propagación, por lo pronto fueron informados previamente, tanto ellos como sus padres al ser menores de edad, de cómo debían actuar al regreso del viaje”, explicó.

Hisopados antes de volver

El protocolo vigente también prevé la realización del hisopado antes de retornar. “Los chicos fueron hisopados 48 horas antes de regresar de Bariloche y los resultados fueron negativos. Cuando ingresaron al pueblo fueron directamente al aislamiento y debían repetir la prueba entre el día 5 y 7. Cuando hacemos los PCR, al sexto día, nos encontramos con los resultados positivos”, enfatizó.

Fuente: El Litoral