Homenaje a Binner de Leo Calaianov y su equipo de trabajo

Este lunes 5 de junio se cumple el 80° aniversario del nacimiento del ex gobernador de Santa Fe, Hermes Binner, principal impulsor de la construcción del nuevo edificio del Hospital «Dr. Alejandro Gutiérrez» de Venado Tuerto, inaugurado en el año 2017.

En su memoria, se realizó un emotivo acto en el que se plantó un ceibo frente al nosocomio regional. El concejal socialista y precandidato a diputado provincial, Leo Calaianov, impulsor de la iniciativa, remarcó: «Hermes Binner fue el padre de la salud pública en la provincia de Santa Fe».

«Con este homenaje queremos poner en valor su trabajo no sólo en salud pública sino en su manera de construir gobierno», añadió.

Junto a él estuvieron presentes la precandidata a senadora departamental, Mabel Caula; la precandidata a concejal de Venado Tuerto, Micaela Meinero y la ex directora del hospital, Cecilia Petrich, quien además fue la encargada de llevar adelante la migración del antiguo nosocomio al actual efector.

«Cuando inaugurábamos una escuela o mandaba una placa para una conmemoración, Hermes nunca ponía su nombre en la misma sino que lo hacía a nombre del pueblo o el Gobierno de Santa Fe», destacó Mabel Caula.

«Hoy, después de que el murió, sí vamos a poner su nombre en una placa, cosa que él nunca lo hizo. Me llena de orgullo haber participado de su gestión en la que favoreció a la educación pública a través del salario docente y el bienestar para los maestros», agregó. «La riqueza de las naciones está en la educación», subrayó.

Por su parte, la doctora Cecilia Petrich recordó: «Poder pensar que un sistema de salud como el que ideó Binner para la atención primaria habla de una grandeza que a mí en verdad me emociona. Cuando se inauguró el nuevo edificio del hospital en el discurso dije que esto era ‘sanador’ porque para los ojos incrédulos que decían que esta semejante obra pública no era posible o que la salud pública de calidad y gratuita no era posible, era sanador, porque fue verdad».

Por último, Calaianov agradeció el apoyo del Gobierno de Venado Tuerto, a través de la Dirección de Espacios Públicos y a su director, Sebastián Gallo, y al personal municipal por la disposición brindada en la actividad realizada frente al hospital.