Enrico: “Es el momento para reactivar las actividades económicas, sociales y deportivas en toda la región”

El senador Lisandro Enrico no se mueve ni un centímetro del discurso que viene sosteniendo en las últimas semanas, respecto a la necesidad de abrir las distintas actividades que siguen restringidas en nuestra región por el aislamiento social. Asegura que el decreto provincial que autorizó a las salidas recreativas es insuficiente, que es necesario habilitar la práctica deportiva de manera individual como una manera de evitar otros problemas de salud que van en paralelo al coronavirus.

Mientras tanto, en las últimas horas mantuvo una reunión con las autoridades de Vialidad Provincial para que se reactiven algunas obras pendientes y aseguró que el aporte de Obras Menores del 2019 (muy esperado por intendentes y presidentes comunales) debería abonarse en junio, justo antes del pago de los aguinaldos.

“En el interior de la provincia no tenemos ni un caso de coronavirus. En General López tuvimos solamente 20 personas que dieron positivo pertenecientes a tres localidades sobre 31, y una sola estuvo internada. Por lo tanto, no tiene sentido que no se reactiven todas las actividades económicas, sociales y deportivas”, argumentó en diálogo con Venado24.

El legislador radical afirmó que el único problema de la población “no es el coronavirus”, sino que “por ser tan estrictos con el aislamiento estamos generando otros problemas de salud. Tener a las personas encerradas más de 60 días sin hacer deportes genera costos a la salud, y eso nos va a pasar factura. Deberían funcionar los gimnasios como ocurre en otras provincias y los bares deberían ir abriendo con una serie de medidas. Lo mismo con las actividades espirituales de las iglesias. Este es el momento de empezar a permitir actividades económicas, sociales y deportivas”.

Además remarcó que “los jardines de infantes, los gimnasios, bares y restaurantes necesitan una asistencia económica, y ahí existe una demora o falta de presencia del Estado. Se cubrió a los sectores más vulnerables, pero después de 60 días estos sectores impedidos de trabajar necesitan una asistencia económica. Lamentablemente algunos ya decidieron cerrar las puertas”.

-¿Lo ve al gobernador dispuesto a discutir esta apertura?

-Veo un fuerte acento en proteger la salud de la población, pero hemos consultado con profesionales y como el virus no está en nuestros pueblos, hay que permitir que todo vuelva a funcionar. Hay que proteger mejor los contactos fronterizos con otras provincias.

Gestión por obras

En paralelo, Enrico estuvo durante la semana recibiendo en la región al director y subdirector de Vialidad, Oscar Ceschi y Daniel Ricotti, para mostrarles los puntos más conflictivos que requieren rápida intervención. “Recorrimos la ruta 14 en el límite con la provincia de Buenos Aires donde hay que hacer un bacheo, en la ruta 90 hicimos el tramo del cruce con Melincué que hay que terminar y la 94 que tiene un problema de circulación grave, donde la empresa está esperando definiciones para trabajar”, enumeró.

-¿Las obras no están activas por la pandemia o es una decisión del gobierno provincial?

-Las dos cosas. Primeramente hubo una definición de parar los contratos, algo que venía del año pasado, para ir retomando de a poco, y luego vino el proceso del coronavirus donde el único ministerio que pudo avanzar con algunos trabajos fue el de Salud. Como senador, yo marqué las zonas que requieren una intervención más urgente, como lo hice anteriormente con la parte hídrica.

-El exintendente Freyre hizo mención recientemente a la posibilidad de desadjudicar la obra del viejo Hospital a la empresa que la tiene. ¿Qué va a pasar con el proyecto de la Ciudad Judicial?

-Las obras que están paralizadas tienen que volver a activarse, primero porque son necesarias para la población, segundo porque está presupuestadas y tercero que no pueden quedar abandonadas. Hay que sumar al Parque Municipal de Venado Tuerto, la ruta 94, la estación de bombeo de Melincué, el Parque y la Escuela Agrotécnica de Rufino y otras que deben iniciarse. Corresponde que el gobierno provincial que obtuvo todas las leyes para obtener endeudamiento y refinanciar pagos, se ponga en marcha.

-El gobierno argumenta que en este contexto nadie le da un crédito.

-Esa es una gestión que deben hacer ante el gobierno nacional, porque los bancos tienen plata. Las empresas tampoco pueden ser vistas como adversarias del gobierno, sino que son un complemento de la acción, y al mismo tiempo generan mano de obra. Es fundamental encontrar el equilibrio y los senadores marcamos las necesidades del territorio y damos las herramientas legislativas.

Fuente: Venado 24 /