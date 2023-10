En octubre todo el teatro en Teodelina

Como todos los octubres, desde hace 31 años, Teodelina será sede del Encuentro Interprovincial de Teatro “José L. Maronna” que, organizado por el Grupo Carlos Gaggeri, se llevará a cabo durante cuatro jornadas del 13 al 16 de octubre en la Sala Horacio Caimi del Complejo Cultural Julio G. Martín.

“Si bien en oportunidades anteriores se utilizaron dos espacios para mostrar las diferentes propuestas que llegan desde diversas provincias, lo cierto es que –merced a la austeridad y en el marco de la crisis económica nacional, de la que no escapa el gobierno local-, este año tendrá como única sede la sala mencionada. Se tomó esta decisión para anteponer lo cualitativo a lo cuantitativo”, indicó Pablo Leger, director del grupo organizador, quien agregó “quisimos que el Encuentro tenga la misma cantidad de elencos participantes que el año pasado, que fue el año en que marcamos récord por ser la edición número 30, pero entendemos que las arcas locales no escapan a la realidad nacional, y la provincia no aporta ningún tipo de subsidio, por lo que decidimos que el dinero que se invertía en montar una segunda sala, se invirtiera en el pago de viáticos, cachet y comidas de quienes nos visitan, y de esa forma podamos hacer un festival de la misma calidad y cantidad de elencos que el año pasado”, subrayó.

Así, se indicó que las cuatro jornadas comenzarán el viernes 13 de octubre (día feriado), con otra innovación: en vez del tradicional desfile de instituciones, quisimos innovar y convocamos a Laura García, una artista de 9 de Julio, quien dicta un taller más que interesante para toda la familia: la realización de un títere con papel de diario entre los chicos y sus padres, en la calle frente al teatro. Al realizar esta actividad en familia, guiados por la artista que nos acompañará, estaremos ante un hecho más que importante, construyendo el principio básico de confianza, forma tangible de expresión y motor del hacer por sí mismo. En ese aspecto, se indicó que –si bien desde la organización se les proveerá del material necesario para tal fin-; se solicita que quien tiene la posibilidad de concurrir con diarios viejos, lo haga como forma de colaborar con quienes no tengan dicho material.

Culminado este taller, comenzará la primer obra de teatro infantil, a cargo de un elenco de Bragado, titulada “Sopa… ¿de qué?”, que aborda la historia de un viajero que llega a un pueblo y propone preparar una sopa de piedra. La función culmina con los chicos creando, junto a la actriz, una canción en conjunto.

Luego, a las 19.30, se presentará la primera obra para adultos, cuyo título es “La balada del álamo Carolina”; una maravillosa propuesta que llega desde Chacabuco, que nos enfrenta a un paradigma: pensar que los días de un árbol son todos iguales. Pero nos damos cuenta que no, que un día de un viejo árbol es un día del mundo, que tiene, recuerdos, sueños, aconteceres.

A las 21, el Encuentro continuará con el montaje de “Perros”, una mágica obra de teatro que llega desde Gral. Rodríguez (BA), sencilla, delicada, emocionante: un hombre de campo que se compra un perro para adiestrarlo y convertirlo en un campeón. Sin embargo, la vida le da una sorpresa… y una lección de amor.

A las 22.45, el telón volverá a correrse nuevamente con la presentación de un elenco de Rosario (SF), quienes llegan con la obra “Hotel Piaff”, la historia de la señora «M», que quiere recuperar los años de esplendor de su hotel y para ello contrata a una joven propensa a desastres. Pero todo toma un giro inesperado con la llegada del enigmático huésped «Hache». A través de una inusual amistad entre Zero y Hache, se revelan secretos ocultos del pasado, desencadenando una serie de eventos que no terminan de la mejor manera. En este turbulento escenario, el Hotel Piaff entrelaza historias enterradas en sus sombrías paredes, desilusión y olvido.

Es importante destacar que entre función y función, y a manera de patio gastronómico, habrá mesas y sillas en la vereda del teatro, para que el público pueda esperar degustando alguna de las propuestas de comida que se ofrecerán en el lugar, dado que el espacio de tiempo entre ambas puestas en escena no superará los 40 minutos.

El sábado, la actividad comenzará a las 16, con la puesta en escena de la obra infantil “El lobo feroz”, de un elenco de Junín (BA), quienes nos cuentan la vida de Ricardo, un lobo muy educado y amable, pero mal juzgado por un relato del cual no fue partícipe.

A las 19, llega desde 30 de Agosto (BA), una de las mejores obras del dramaturgo Carlos Gorostiza: “Aeroplanos”, la historia de dos amigos entrañables que se conocen desde hace años y nos ofrecen un intercambio de humor, ternura y solidaridad.

A las 21, desde Buenos Aires llega la obra “Ventilación cruzada”, en la que dos actrices, con grandes toques de comedia, nos hablan sobre el encierro, la memoria, lo imposible. Dos mujeres riéndose de sus lágrimas cuando el viento las choca de frente y les arruga la cara. Dos mujeres que giran para ventilarse y vuelven tambaleando, juntas frente al viento, en una ventilación cruzada.

Para finalizar el día, a las 23 se presentará la obra “Pater”, a cargo de un elenco de Las Flores (BA), quienes nos muestran a dos maestras de jardín de infantes y el padre de un alumno. A través del humor grotesco, proponen una reflexión sobre el sistema educativo; como así también la conducta perversa de las autoridades de un jardín de infantes, mientras nos conecta con nuestros propios tránsitos institucionales y nos interroga acerca de nuestros pensamientos y acciones.

El domingo, la actividad comenzará a las 16, con un elenco mixto que representa a Neuquén y a Santa Fe, con la obra “El cuenco, fantasías desarmables”, la historia de una niña que está en su casa con su familia: un padre cansado por el trabajo en la fábrica, una madre desbordada por su trabajo de contadora y por las tareas de la casa, una casa que no está del todo terminada, un matrimonio que discute, una hija que está simplemente ahí, queriendo entenderlo todo, queriendo ser querida, sujetándose a la filiación que su mundo le propone.

A las 19, desde Mendoza llega “Final de partida”, una desafiante e interesante obra de teatro que cuenta la historia de un viejo amo que está ciego y no puede permanecer de pie, y su sirviente, que no puede sentarse. Ambos siempre se llevaron mal y en algunos momentos aparecen los padres del amo, quienes piden comida y hablan entre sí.

Posteriormente, a las 21.15, es el turno de “Fotofobia”; proveniente de Neuquén. Un actor, acompañado por recursos teatrales sorprendentes, nos cuenta una historia que tiene que ver con el mido a la luminosidad que es la existencia.

Para finalizar el domingo, llega una de las propuestas más esperadas: “Las preciosas ridículas”, montada por el elenco estable de la Universidad Nacional de Cuyo, quienes re versionaron la obra clásica de Moliere, donde la literatura, la danza y la declamación se manifestaban con un enorme grado de exageración y afectación. Esta versión indaga el mundo de las apariencias y de la mentira, de la negación de lo propio y auténtico, lo ficticio y la desmesura aspiracional.

El lunes 16, también feriado, marcará el cierre del 31° Encuentro de teatro, comenzando la jornada a las 16 con la presentación de la obra “Los chuchos”, elenco oriundo de San Lorenzo (SF), en la que se cuenta las aventuras de cuatro personajes de leyendas de las provincias argentinas: La Luz Mala, La Chancha Encadenada, El Pombero y La Solapa. A lo largo de la obra, cada uno de ellos aprenderá el valor de la amistad, el trabajo en equipo y la importancia de cuidar tanto a los demás como al planeta.

A las 19.45, el Encuentro continúa con “Todo verde”; la historia de una repostera que, sin más herramientas que su cuerpo, nos invita a su pequeño mundo, aparentemente sencillo. En la penumbra, este unipersonal nos seduce a través de la evocación de imágenes decoradas de un sentimiento inconmensurable. Una pieza teatral de desbordante delicadeza desde lo textual, y absoluto talento desde lo actoral.

Finalmente, a las 21, desde Trenque Lauquen (BA) llega “Un viejo que se pone de pie”, una interesante propuesta teatral que mezcla el relato, la música y elementos tecnoconviviales, para hablar de fútbol, de las complejas pasiones humanas del barrio, la infancia y otros temas, utilizados como motor de nostalgia para orientarnos al presente, dando vida a personajes con los que todos podemos sentirnos identificados.

Cabe aclarar que –al igual que en ediciones anteriores-, las funciones son con entrada libre (salida a la gorra), y que cada una de ellas comenzará puntualmente, para respetar el organigrama de trabajo.