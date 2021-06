Pullaro y Candido piden que se realicen las Pruebas Aprender 2021

”No evaluar la educación es negar el problema” Así lo afirmaron Maximiliano Pullaro y Juan Cruz Cándido, ambos legisladores radicales, quienes ingresaron un pedido en la Legislatura para que el Ejecutivo provincial gestione la Evaluación Aprender en Santa Fe.

Tras conocerse que el Gobierno Nacional postergó por segundo año consecutivo la Evaluación Aprender, desde el bloque de diputados y diputadas radicales, que preside Maximiliano Pullaro, reclamaron al gobierno provincial que gestione la realización del operativo en los establecimientos santafesinos. “No evaluar la educación es negar los problemas, no se puede gestionar una política educativa eficaz sin saber cual es la incidencia de la virtualidad y los cambios que se produjeron por la pandemia” señalaron los radicales tras la presentación del pedido en la Legislatura.

La iniciativa, impulsada por Juan Cruz “Cacu” Cándido y Maximiliano Pullaro y acompañada por la mayoría del bloque, pide al gobernador Omar Perotti que, mediante el organismo que corresponda, “evalúe la posibilidad de gestionar ante el Poder Ejecutivo de la Nación la realización de las pruebas Aprender en el transcurso del ciclo lectivo 2021”.

“Como radicales peleamos siempre por una educación pública, laica y de calidad. En ese sentido, no podemos permitir que se gestione la educación de millones de chicos y chicas sin tener en claro donde estamos parados, por eso es que consideramos necesaria la realización de la Evaluación Aprender. Los datos de la última prueba – la del 2019 – fueron alarmantes en Matemáticas y Lengua, creemos que con los vaivenes entre virtualidad y presencialidad, eso se profundizó y necesitamos revertirlo” señalaron Pullaro y sus correligionarios.

Los datos a los que hacen referencia los legisladores ucerreistas indican que en 2019 el 42,8% de los estudiantes de quinto año de secundaria no llegaba al nivel básico en matemáticas y el 18,6% no lo hacía en lengua.

Teniendo en cuenta los datos que difundió la propia ministra de Educación Adriana Cantero, quien reconoció que al menos 40 mil alumnos perdieron vínculo con la escuela, “el Estado se tiene que ocupar de evaluar los impactos reales de la pandemia y la virtualidad en la educación. Entendemos que durante el 2020 no se haya realizado por todo lo que implicó la pandemia, pero a más de 14 meses de que empezó todo, no se puede usar como excusa al virus” indicaron.

Si bien desde el Ejecutivo nacional defienden la postergación del Operativo porque no hay presencialidad simultánea en todo el país, “no podemos dejar que siga pasando el tiempo, que lo que no está funcionando se siga haciendo de la misma manera y así prolongar los efectos negativos en quienes están a punto de ingresar al secundario o a la Universidad. Sin educación de calidad, el progreso del país se hace difícil por eso es urgente atender esta situación” remarcaron los radicales del bloque que preside Pullaro.

Criterios para la presencialidad

Sumado al pedido por las Pruebas Aprender 2021, Pullaro junto a la diputada Georgina Orciani y su par Silvana Di Stefano solicitaron conocer cuales son los criterios que aplica el Ejecutivo provincial para habilitar o no la presencialidad, cómo se consideró la tasa poblacional de cada localidad, los contagios en las instituciones educativas y los efectos de la virtualidad. “Los niveles de perjuicio en la educación de las niñas, niños y adolescentes crecen cada día más al no poder asistir a las escuelas”.

“El eje no está puesto donde tiene que estar, la pandemia no es una excusa para hacer cualquier cosa; el interés superior del niño no es solo una frase hecha. Por eso pedimos que expliquen los criterios sanitarios utilizados para elegir en qué escuelas si y qué escuelas no volvió la presencialidad”.