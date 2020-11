Pullaro: “La toma de tierras es un delito inaceptable”

El presidente del bloque de diputados provinciales UCR, Maximiliano Pullaro tomó posición sobre la toma de tierras públicas y privadas, un fenómeno de las ultimas semanas que amenaza con extenderse a todo el país. El legislador radical señaló, “la toma de tierras es un delito inaceptable. La ley protege la propiedad privada y debe hacerse respetar sin entrar en falsos debates”.

Pullaro también aseguró, “La ausencia de un criterio de acción claro, tanto del gobierno nacional como provincial, genera que este delito se multiplique. Por eso es importante tener una posición de defensa de la ley, rechazar las tomas de tierra, y avanzar en la coordinación con la justicia y para actuar en conjunto con las áreas sociales”.

Asimismo el titular del bloque radical advirtió, “Las tomas de tierra nunca son espontáneas, y el gobierno provincial se puede anticipar para evitar que se instalen. Hay sobrados ejemplos en años anteriores donde se actuó a tiempo y se evitaron las tomas” y concluyó, “Esto me lleva a pensar que falta información (que es grave), o qué hay información pero como los patrulleros y recursos policiales no están no alcanzan a actuar con anticipación. La tercera opción es que algunos prefieran mirar para otro lado, y dejar que se tomen tierras porque no pueden dar otro tipo de solución a las demandas sociales (que es gravísimo)”.

“Hay un un aumento exponencial de la pobreza, hay una incapacidad real de los gobiernos para dar respuestas de fondo, pero ello no puede ser la excusa para mirar para otro lado ante un claro avance sobre la propiedad privada. Estas situaciones de inestabilidad e inacción son un mensaje muy negativo para una sociedad que necesita salir de la crisis con la ley y no violandola”.

Finalmente Pullaro expresó su preocupación con la mala política social de la provincia, “En la apertura de sesiones el Gobernador Perotti prometió menos asentamientos irregulares, pero como sucedió con otras promesas ésta también salió al revés. Todas las políticas de Desarrollo Social y de avance integral del Estado, como fue el Plan Abre, fueron clausurados con las consecuencias a la vista. No hay empleo genuino, no hay obra pública, y la accion social se desarmó. Todos retrocesos de un gobierno sin plan”.