Proponen incentivar la hotelería con 2 mil millones

Se haría a través de préstamos a tasa cero que deberán ser destinados a obras de infraestructura o la adquisición de bienes de capital que permitan el correcto funcionamiento del negocio. Es una iniciativa de los diputado provinciales Maximiliano Pullaro y Sergio “Checho” Basile.

Los legisladores radicales presentaron una ley que pretende crear un programa de financiamiento destinados a negocios de hotelería en la provincia. En el mismo se especifica que el financiamiento se haría mediante préstamos con tasa de interés del cero por ciento; con un plazo de amortización no inferior a veinticuatro meses y no superior a cuarenta y ocho meses con un periodo de gracia no inferior a seis meses y no superior a doce meses. Además, se propone que las garantías sean a sola firma, con fianza de los socios, garantías prendarias, y subsidiariamente, hipotecarias cuando el riesgo así lo justifique.

Al respecto, Basile expresó: “El sector hotelero, fue y es uno de los rubros más afectados por la pandemia y el ASPO, lo cual impactó notablemente en los ingresos, generando situaciones que algunos casos provocó el cierre definitivo de alojamientos. Ante esta situación, consideramos que desde el Estado Provincial se deben arbitrar herramientas concretas que colaboren en la reactivación de dicho sector”.

Por su parte, Pullaro argumentó: “El gobierno de Omar Perotti tiene guardado miles de millones en plazo fijo que deben ser destinados a apoyar, sostener e impulsar la producción, el emprendedurismo o cualquier actividad que genere empleo y favorezca al comercio y la industria”.

“Las industrias, el comercio y los trabajadores atravesaron y atraviesan momentos muy difíciles. En cada reunión que tenemos nos cuentan lo solos que se sienten ante un gobierno provincial que no solo prefirió guardar el dinero en plazo fijo antes que usarlo para producir; si no que cede constantemente ante las presiones del gobierno nacional permitiendo un despojo tras otro”, sostuvo el diputado de Juntos por el Cambio.

A su vez, Basile explicó: “La propuesta surge de un relevamiento realizado por las entidades representativas del sector del cual se desprende la imperiosa necesidad de renovar elementos esenciales para el desarrollo de la actividad como ser: reposición de muebles, ropa de cama, enseres de cocina, entre otros. Además, en conversaciones con los representantes del espacio, surgió la problemática de la la infraestructura y la necesidad de invertir en ella para que los hoteles puedan mantener la categoría asignada”.

Para finalizar, el Radical santafesino manifestó: “El proyecto está pensando en términos de préstamos porque da la posibilidad de que se entregue todo el dinero solicitado de una sola vez en el momento de su concesión. En este caso, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología será la autoridad de aplicación y deberá establecer los montos a otorgar por cada préstamo conforme a las características y condiciones económicas de los solicitantes. A su vez, tendrá la potestad de convocar con carácter consultivo a las Cámaras o Asociaciones representativas del sector”.