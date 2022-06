Maxi Pullaro: “Tenemos un gobernador débil para defender a Santa Fe”

🔊 LEER NOTA



“Caos de camiones en las rutas, falta de gasoil, ciudades amenazadas por la inseguridad y por la falta de colectivos. Parece una película apocalíptica, pero es el gobierno de Omar Perotti y su tibieza para reclamar lo que le corresponde a los santafesinos”. La frase es del diputado de Juntos por el Cambio Maxi Pullaro y la pronunció este miércoles por la mañana mientras los camioneros salían a cortar las rutas en protesta por la falta de gasoil.

La manifestación es el corolario de una serie de eventos que, en opinión del legislador, podría decirse que comenzó con la votación de la baja en el corte de biodiesel: “Lo que no permite paliar el déficit al que hoy nos enfrentamos y que puede causar desabastecimiento, pérdida de cosecha y obviamente una profundización en la crisis inflacionaria en la que estamos metidos”, señaló Pullaro.

En Julio del año pasado el Congreso sancionó la Ley 27640 para reducir el porcentaje obligatorio de biocombustibles. Esto significó sacarle producción a empresas santafesinas y aumentar el rendimiento de las provincias petroleras. “Paradójicamente, los legisladores del Frente de Todos que representan a Santa Fe votaron a favor de esa reducción en contra de la industria de su propia provincia”, explicó el legislador de Juntos por el Cambio.

“Hace unos días anunciaban como una victoria la suba del corte a 7,5% cuando ellos mismos la bajaron a 5% y saben muy bien que se puede elevar hasta el 15% o 20% sin problemas. Esto generaría mayor ingreso de divisas a la provincia; pero prefieren obedecer a su jefa política antes que defender a los santafesinos. Así es el kirchnerismo”, fustigó con dureza Pullaro quien sumó más críticas refiriéndose al peligro de corte del servicio en el transporte de pasajeros en las grandes ciudades y a la Seguridad, el caballito de batalla de Omar Perotti, para ser electo gobernador.

“Perotti parece el meme del perro grande y el perro chico. Cuando quería que lo eligieran gobernador era el más bravo; cuando lo eligieron, se transformó en un chihuahua que ladra de lejos. El gobierno nacional escatima los recursos para el transporte, el destacamento de gendarmería que iba a estar operativo en febrero no sabemos si va a estar en Julio, el ministro de Seguridad de la Nación no pisó Santa Fe, la provincia más violenta del país, desde que asumió. ¿Qué hacen Perotti y sus funcionarios? Protestan por las redes o me contestan a mí. ¿Le tienen miedo a Cristina? ¿Defienden a los barones del conurbano y a los que administran la pobreza en Buenos Aires? ¡Exijan Señores! Defiendan a los vecinos que para eso los votaron hace 3 años”, cerró enfático.