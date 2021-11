Lisandro Enrico: «Por demoras del gobierno provincial muchos bomberos voluntarios están sin cobertura médica»

🔊 LEER NOTA



El senador provincial Lisandro Enrico solicitó al Gobierno de Santa Fe que, de manera inmediata, regularice la situación relacionada a la afiliación a IAPOS de todos los bomberos voluntarios que están sin cobertura médica por incumplimiento de la Provincia.

“Actualmente en toda Santa Fe existe una gran cantidad de bomberos voluntarios que no pueden acceder a la cobertura de IAPOS porque el Gobierno Provincial no realizó las contribuciones que le corresponden para que eso suceda y a pesar de que se realizaron las afiliaciones mediante la presentación de la documentación necesaria, no se tornaron operativas a raíz de esta deuda”, comentó Enrico.

“Este es un reclamo que venimos realizando hace tiempo, es inadmisible que la situación siga siendo la misma y que todos estos trabajadores que de manera voluntaria prestan un servicio, arriesgando su vida por nosotros, no tengan la cobertura médica que les corresponde por una falta de pago responsabilidad de la Provincia”, expresó Enrico.

Es de suma necesidad que se regularice esta situación y que, en lo sucesivo, no se repita esta demora de parte del Gobierno de Omar Perotti en realizar dichas contribuciones, para así poder garantizar el acceso a la salud de los bomberos voluntarios santafesinos.