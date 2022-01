Georgina Orciani cuestionó el decreto de Omar Perotti que no incluye a General López en la emergencia agropecuaria

🔊 LEER NOTA



La legisladora radical consideró positiva la medida adoptada por el ejecutivo provincial luego de los reclamos y pedidos desde diciembre, pero criticó que hayan exceptuado al departamento General López.

Tras la presentación en conjunto con diputadas y diputados del Bloque UCR-Evolución para que el Gobierno de Santa Fe declare la emergencia agropecuaria y/o desastre, la diputada Georgina Orciani consideró positiva la medida adoptada por el Ejecutivo de declarar la emergencia en la provincia, que supo escuchar este reclamo del bloque que representa. De todas maneras, cuestionó que el decreto de Omar Perotti no incluye al Departamento General López: “Ante la publicación del decreto provincial, nos tomó por sorpresa la no inclusión de General López cuando oportunamente lo pedimos. No conocemos los motivos ya que también sufrió las inclemencias del tiempo y los efectos de la sequía y las altas temperaturas”.

A las pérdidas que habían ocasionado los temporales de diciembre vino a sumarse el impacto negativo de la sequía en la producción agrícola-ganadera. Todo esto aceleró los tiempos, luego de que las entidades del campo también reclamaran en varias ocasiones. “Son muchos los productores del sur santafesino que padecieron primero el temporal y ahora la sequía. No entiendo por qué General López es el único departamento provincial que no fue alcanzado por este decreto”.

“Es una buena medida en tanto y en cuanto no se pierda más tiempo. Los productores santafesinos necesitan urgentemente que el gobierno los apoye y se muestre firme en la mesa nacional. A muchos, el temporal de diciembre no les dejó nada y ahora se le sumó esta sequía terrible”, expresó Orciani, quien hace unas pocas semanas, en conjunto con el Bloque UCR-Evolución, había solicitado asistencia para los productores que sufrieron las consecuencias de la piedra y los fuertes vientos. En este sentido, de acuerdo a lo que manifestaron en la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, para los departamentos General López, Castellanos, San Martín y Las Colonias, habría un fondo de 75 millones de pesos para infraestructura.

Del encuentro participó el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Marcelo González, integrante del Bloque UCR; el presidente de la Comisión de Senadores; entidades agropecuarias de la provincia; el Inta y el Senasa.

Cabe destacar que el próximo viernes se realizará la mesa nacional que homologaría la medida provincial. “Esperamos que de los fondos destinados por Nación a las provincias damnificadas, Santa Fe sea tenida en cuenta como una provincia que produce y contribuye muchísimo al país”, indicó la diputada radical que integra el bloque liderado por Maxi Pullaro.