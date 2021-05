Enrico y FAATRA elaboran un proyecto para que los talleristas independientes puedan acceder a toda la información de fábrica del automotor

Las reparaciones y servicios posventa de vehículos de motor se han convertido, en el último tempo, en sistemas muy sofisticados que sólo pueden tratar las concesionarias y talleres oficiales que integran la red de fabricantes de automotores. Sin embargo, aquellas personas que se dedican a hacer reparaciones de manera independiente, se ven imposibilitadas de acceder a cierta información del vehículo.

Es por eso que el senador provincial Lisandro Enrico junto con la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA) se encuentran trabajando en la elaboración de un proyecto que tiene como finalidad permitir el acceso a los talleristas independientes a toda la información de fábrica de los vehículos.

Sobre esto, Lisandro Enrico manifestó que “se ha generado una gran desigualdad entre los talleres autorizados, que cuentan con el acceso a la información de fábrica y aquellos que no tienen esa posibilidad. Esto implica que los talleres independientes no puedan competir en condiciones igualitarias ya que no pueden realizar ciertas reparaciones a vehículos muy nuevos”.

Lo que se pretende es que los fabricantes de automotores les permitan el acceso a los sistemas informáticos, softwares o cualquier otro mecanismo necesario para que los talleristas independientes queden equiparados a los talleres oficiales y concesionarias, poniendo un precio a cambio que no desaliente su adquisición ni se convierta en un obstáculo.

“Además, es fundamental que garanticemos el derecho de los consumidores a elegir su taller de confianza para efectuar las reparaciones a su vehículo, una vez expirado el plazo de garantía”, señaló el Senador.